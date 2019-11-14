شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن إزالة 5.4 مليار حساب مزيف خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن تقريره السنوى للشفافية، والذى كشف إزالة الشبكة الاجتماعية لنحو 5.4 مليار حساب مزيف خلال عام 2019، بزيادة قدرها 2 مليار عن ما تمت إزالته فى 2018.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى أزال فيس بوك أيضا 11.4 مليون منشور يضم خطابات الكراهية، كما تم حذف 11.6 مليون منشور يستغل الأطفال فى الأشهر الثلاثة الماضية فقط.
وأوضح التقرير إزالة فيس بوك لمليارى حساب مزيف من يناير إلى مارس تم إعدادها بواسطة "جهات فاعلة سيئة"، كما تم حذف 1.5 مليار حساب فقط فى الربع الثانى من هذا العام، لكن من يوليو حتى سبتمبر، قام موقع التواصل الاجتماعى بتعطيل 1.7 مليار حساب آخر، كما اكتشفت الشركة أن نحو 5% من قاعدة مستخدميها عبارة عن حسابات مزيفة على الأرجح.
كما قامت الشركة بإزالة 11.6 مليون منشور يضم عُرى الأطفال ويستغل الأطفال جنسياً من الموقع، بزيادة عن 5.8 مليون منشور بالربع الأول.
وخلال الأربعة أرباع الماضية لاحظت الشركة أنها اكتشفت بشكل استباقى أكثر من 99% من المحتوى الذى تمت إزالته بسبب انتهاك هذه السياسة.
تحدث الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج مع المراسلين عبر مكالمة هاتفية واستخدم عدد الحسابات المزيفة التى قامت الشركة بإزالتها لإظهار مدى جديتها فى التعامل مع هذه المشكلة، ودعا المنصات الأخرى لمتابعة ذلك، إذ قال: لأن أعدادنا مرتفعة لا يعنى وجود محتوى ضار أكثر من ذلك بكثير، بل هذا يعنى أننا نعمل بجد أكبر لتحديد هذا المحتوى.
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