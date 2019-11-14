تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف razr بشاشة OLED مرنة وسعر 1500 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها القابل للطي razr الذي يتميز بتصميم صدفي مع شاشة مرنة، حيث يتوفر في سوق الولايات المتحدة بدءاً من 26 من ديسمبر بسعر 1500 دولار تقريباً.

كشف الآن عن أحدث الهواتف القابلة للطي razr، حيث يتميز بشاشة OLED مرنة CinemaVision بحجم 6.2 إنش، بأبعاد 21:9، كما تنقسم الشاشة عند الطي إلى نصفين بفضل الفواصل الميكانيكية، حيث تؤكد موتورولا أن تصميم الهاتف يدعم حماية الشاشة بشكل جيد.

ويأتي هاتف razr بشاشة Quick View خارجية تدعم المستخدم في الرد السريع على الإشعارات، أو تصوير السيلفي، إلى جانب تشغيل الموسيقى، وتنشيط مساعد جوجل الرقمي، إلى جانب مزيد من المهام من خلال الشاشة الخارجية.

أيضاً يتميز مستشعر الكاميرة الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع ميزة التركيز التلقائي بالليزر، ونمط Night Vision للتصوير الليلي، إلى جانب التثبيت الإلكتروني، كما ترتكز الكاميرة على الذكاء الإصطناعي، بينما تأتي كاميرة السيلفي بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف razr رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، أيضاً لا يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، إلا أنه يحتوي على منفذ USB فئة C، كما ينطلق الهاتف ببطارية بقدرة 2510 mAh التي يمكن أن تدعم الهاتف بيوم كامل من الشحن، كما يأتي الهاتف بشاحن TurboPower بقدرة 15W.

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مواصفات هاتف Motorola razr

شاشة OLED مرنة بحجم 6.2 إنش، Cinemavision، بدقة عرض 2142 في 876 بيكسل، مع أبعاد 21:9، وشاشة OLED خارجية بحجم 2.7 إنش ودقة عرض 600 في 800 بيكسل، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

رقاقة معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية، وبدقة تصنيع 10 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 616.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie.

كاميرة خلفية بمستشعر 16 ميجا بيكسل، مع فلاش LED مزدوج، في مستشعر Sony IMX519، وفتحة عدسات f/1.7، مع EIS، مع تركيز تلقائي بتقنية البيكسل المزدوج، وتركيز تلقائي بالليزر.

كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة.

قياسات الهاتف 72 في 172 في 6.9مم، أو 72 في 94 في 14مم عند طي الهاتف، كما يصل وزن الهاتف إلى 205 جرام.

طبقة طلاء مقاومة لرذاذ الماء.

يدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، مع البلوتوث 5، GPS، وNFC، ومنفذ USB 3.0 فئة C.

بطارية بقدرة 2510 mAh، مع شاحن TurboPower بتقنية الشحن السريع، وقدرة 15W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Motorola razr باللون الأسود، على أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف حصرياً في Verizon الولايات المتحدة في 26 من نوفمبر، كما يتوفر في منافذ البيع على شبكة الإنترنت بدءاً من 9 من يناير بسعر 1500 دولار.

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