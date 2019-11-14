صفقة اليوم.. احترف مجال إنترنت الأشياء مع خصم 98%

حزمة احتراف إنترنت الأشياء The Mastering Internet of Things Bundle.

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 291.

المدة: 10 ساعات.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام أردوينو Arduino، وتنفيذ الاتصالات بين الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية المختلفة للتحكم فيها لاسلكيًا باستخدام وحدة (HC-06 Bluetooth)، وكذلك التحكم عبر الأوامر الصوتية.

كما تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام Raspberry Pi لأتمتة إنترنت الأشياء، وكيفية استخدام بروتوكول Zigbee لتفعيل الاتصال اللاسلكي، والتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد باستخدام Raspberry Pi & Zigbee، ودورة أخرى حول بروتوكول نقل البيانات MQTT، وكيفية استخدامه من خلال مشروعين عمليين باستخدام NodeMCU / ESP8266 & Raspberry Pi.

كما يوجد دورة تدريبية أخرى حول فهم أنظمة تتبع الصحة في حالات الطوارئ باستخدام وحدات GSM و GPS مع لوحة Arduino، وكذلك كيفية تعلم برمجة Node-RED.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطورت تقنيات إنترنت الأشياء بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، كما زاد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت لتشمل أجهزة المطبخ الذكية، والمساعدات المنزلية الافتراضية، وأنظمة الأمن ومنصات إدارة المرافق وحتى الأجهزة القابلة للإرتداء Wearable Devices، وغيرها الكثير، ولا يبدو أن هناك حدًا لتطور هذه التقنيات والأجهزة وانتشارها في جميع نواحي الحياة.

وفي هذا الصدد تتوقع شركة جارتنر Gartner لأبحاث السوق أن يصل عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء إلى 14.2 مليار جهاز في عام 2019 و 25 مليار جهاز بحلول عام 2021.

لا يزال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء ينمو بمعدل كبير، دون أي مؤشرات تدل على التباطؤ في المستقبل، لذلك يمكنك استغلال هذه الفرصة لتطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Mastering Internet of Things Bundle)، وذلك مع خصم يصل إلى 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، و291 درسًا، وما يصل إلى 10 ساعات من المحتوى لتغطي بذلك كافة المهارات والتقنيات التي تحتاج إليها لاحتراف مجال إنترنت الأشياء بدءًا من نقطة الصفر وحتى الاحتراف.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1800 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام أردوينو Arduino، وتنفيذ الاتصالات بين الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية المختلفة للتحكم فيها لاسلكيًا باستخدام وحدة (HC-06 Bluetooth)، وكذلك التحكم عبر الأوامر الصوتية.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام Raspberry Pi لأتمتة إنترنت الأشياء، وكيفية استخدام بروتوكول Zigbee لتفعيل الاتصال اللاسلكي، والتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد باستخدام Raspberry Pi & Zigbee، ودورة أخرى حول بروتوكول نقل البيانات MQTT، وكيفية استخدامه من خلال مشروعين عمليين باستخدام NodeMCU / ESP8266 & Raspberry Pi.

كما يوجد دورة تدريبية أخرى حول فهم أنظمة تتبع الصحة في حالات الطوارئ باستخدام وحدات GSM و GPS مع لوحة Arduino، وكذلك تعلم برمجة Node-RED.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Introduction to Internet of Things Using Arduino

Introduction to Internet of Things (IoT) Using Raspberry Pi 2

Mastering MQTT

IoT-Based Emergency Health Care System

Hands on Zigbee using Raspberry Pi

IoT-Enabled Aeroponics Using Raspberry Pi 3

Learn Node-RED Programming in 48 Hours

Internet of Things (IoT) Automation Using Raspberry Pi 2

Exploring the ESP32

الحصول على الصفقة: من هنا.