5 ميزات خفية في نظام التشغيل ويندوز 10 لا يعلمها الكثيرون

يتمتع إصدار نظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 بانتشار واسع حيث أعلنت شركة مايكروسوفت أنه يعمل الآن على أكثر من 900 مليون جهاز، كما ساعد في نمو مبيعات الحواسيب المحمولة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10، فمن المؤكد أنك تعرف مزاياه المتعددة ومنها: سهولة المشاركة، وسرعة إقران البلوتوث، ومزايا المساعد الصوتي Cortana، والميزات التي يوفرها لك OneDrive.

ولكن هناك ميزات قوية أخرى مضمنة في ويندوز 10 قد لا تعرفها، والتي يمكنها مساعدتك في الانتقال مباشرة إلى مستند أو صفحة ويب قمت بالوصول إليها في الماضي، وتنظيم التطبيقات المفتوحة، وتدوين الملاحظات التي يمكنك عرضها وتعديلها على هاتفك الذكي، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 ميزات خفية في نظام التشغيل ويندوز 10 تساعدك على العمل بذكاء أكبر:

1- ميزة الجدول الزمني:

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تعتبر ميزة الجدول الزمني Timeline من أهم ميزات زيادة الإنتاجية في نظام ويندوز 10 حيث تتيح لك بدء العمل من حيث توقفت، وهي موجودة أسفل زر (عرض المهام) Task View في شريط المهام.

بمجرد الضغط على زر (عرض المهام) سترى الجدول الزمني عبارة عن سلسلة من الصور المصغرة التي تُظهر العديد من الأشياء التي قمت بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مؤخرًا، مثل: فتح المستندات في التطبيقات وزيارة المواقع.

يُنَظم هذا السجل الشامل حسب التاريخ، بدءًا من الآن وحتى 30 يومًا مضت، ويمكنك التمرير للخلف عبر الصور المصغرة للعثور على مستند أو صورة كنت تعمل عليها، أو صفحة ويب قمت بزيارتها، وفتحها مرة أخرى.

للوصول إلى أي عنصر كل ما عليك فعله هو الضغط على الصورة المصغرة الخاصة به، وسيتم تحميله في التطبيق أو المتصفح المناسب.

لاحظ أنه بشكل افتراضي يعرض الجدول الزمني مواقع الويب التي قمت بزيارتها في متصفح مايكروسوفت إيدج فقط، وللوصول إلى سجل التصفح الخاص بك في متصفح جوجل كروم، يجب عليك تثبيت إضافة مايكروسوفت الرسمية لمتصفح كروم تُسمى Web Activities – مع العلم أنه لايوجد حتى الآن إضافة لمتصفح فايرفوكس – وبالمثل فإن ميزة الجدول الزمني لا يتتبع نشاطك في جميع التطبيقات، ولكنه يتتبع نشاطك عبر التطبيقات الموجودة في مجموعة Microsoft Office وغير ذلك من تطبيقات مايكروسوفت.

إلى جانب تسجيل نشاطك على حاسوبك الذي تستخدمه حاليًا، يتتبع الجدول الزمني أيضًا سجل نشاطك عبر جميع الأجهزة التي سجلت الدخول إليها باستخدام الحساب نفسه، وذلك إذا قمت بالموافقة على إرسال سجل نشاط مايكروسوفت الخاص بك.

على سبيل المثال: إذا فتحت مستندًا في تطبيق Microsoft Word على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS، أو أندرويد فسترى ذلك المستند مدرجًا في الجدول الزمني على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10 إذا تم تسجيل دخول الجهازين باستخدام حساب مستخدم مايكروسوفت نفسه. كما يتم مزامنة الجدول الزمني الخاص بك عبر جميع أجهزة ويندوز 10 التي دخلت إليها بالحساب نفسه.

يتطلب استخدام هذه الميزة على أجهزة أندرويد تثبيت تطبيق Microsoft Launcher، ثم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

2- ميزة سطح المكتب الافتراضي:

تتيح لك ميزة (سطح المكتب الافتراضي) Virtual desktops تنظيم التطبيقات قيد التشغيل في مجموعات منفصلة لأغراض متعددة، وعندما تكون على سطح المكتب الافتراضي، فلن ترى سوى التطبيقات التي تعمل فيها، مما يساعد في تقليل التشتت.

على سبيل المثال: يمكنك إنشاء سطح مكتب افتراضي للتطبيقات التي تستخدمها في العمل، وسطح مكتب افتراضي ثانٍ لتشغيل التطبيقات التي تستخدمها لأسباب شخصية. أو إنشاء ثالث للمهام المرتبطة بمشاريع أخرى.

لإنشاء سطح مكتب افتراضي جديد اتبع الخطوات التالية:

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اضغط على زر (عرض المهام) Task View في شريط المهام.

اضغط على زر (سطح مكتب جديد) New desktop في الجزء العلوي من الشاشة.

سيتم تعيين سطح المكتب الحالي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على أنه (سطح المكتب رقم 1) انقر فوق الصورة المصغرة المسماة Desktop 2 على يمينه، حيث ستنتقل إلى سطح مكتب وجديد ليندوز 10 لا يحتوي على أي تطبيقات، ومن هنا يمكنك تشغيل تطبيقات معينة لتعمل على سطح المكتب الثاني.

عند النقر فوق أيقونة عرض المهام مرة أخرى، ثم النقر فوق سطح المكتب 1، ستعود إلى سطح المكتب الأصلي، ومهما كانت التطبيقات التي تركتها قيد التشغيل ستظل موجودة.

هناك طريقة أخرى للتنقل بين نوافذ سطح المكتب المتعددة، وهي اختصارات لوحة المفاتيح:

اضغط على مفتاح Windows + Ctrl + السهم الأيسر للتنقل إلى سطح مكتب على اليسار.

اضغط على مفتاح Windows + Ctrl + السهم الأيمن للتنقل إلى سطح مكتب على اليمين.

كما يمكنك تشغيل التطبيق نفسه في العديد من نوافذ سطح المكتب الافتراضية في وقت واحد، بشرط أن يسمح التطبيق بفتح عدة نوافذ مثل: متصفح ويب، أو تطبيق Office.

3- Sticky Notes:

يقدم نظام ويندوز 10 تطبيق OneNote لتدوين الملاحظات، وهو رائع لإنشاء الملاحظات الطويلة أو المعقدة وتنظيمها، لكن في بعض الأحيان تريد فقط تدوين شيء ما بسرعة وحفظه في وقت لاحق، وهنا يأتي دور Sticky Notes.

ووفقًا لاسمه يتيح لك هذا التطبيق إنشاء ملاحظات قصيرة تشبه ملاحظات Post-It القديمة، ولكن يمكنك مزامنة هذه الملاحظات بحيث تكون متاحة على أي جهاز تستخدمه يعمل بنظام ويندوز 10.

لاستخدامه؛ اكتب Sticky Notes في مربع بحث ويندوز وحدد التطبيق. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل Sticky Notes سيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك. يمكنك تخطي هذه الخطوة ولكن في هذه الحالة لن تتمكن من مزامنة الملاحظات عبر أجهزتك.

4- تطبيق Snip & Sketch:

قدمت مايكروسوفت في تحديث ويندوز 10 أكتوبر 2018 تطبيقًا محسنًا يسمى Snip & Sketch لالتقاط صورة من الشاشة وتحريرها، ويمكنك تشغيله في أي وقت من قائمة (ابدأ) Start، ولكن لمزيد من السهولة يمكنك ضبطه ليعمل عند الضغط على مفتاح Print Screen المعروف اختصارًا PrtSc على لوحة المفاتيح. إليك الطريقة:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على أيقونة (Ease of Access).

انتقل لأسفل العمود الأيسر حتى تصل إلى قسم (التفاعل) Interaction، وانقر فوق لوحة المفاتيح.

ضمن إعدادات لوحة المفاتيح قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى “اختصار شاشة الطباعة” وانقر فوق التبديل إلى “تشغيل”.

5- ميزة الحافظة لتسهيل النسخ واللصق:

يمكنك نسخ الصور والنصوص من جهاز إلى آخر باستخدام الحافظة Clipboard المستندة إلى السحابة، ولا يمكنك إجراء اللصق من محفوظات الحافظة‬ فحسب، بل يمكنك أيضًا تثبيت العناصر التي تستخدمها بشكل متكرر.

للوصول إلى سجل الحافظة في أي وقت، اضغط على مفتاح Windows + V، ويمكنك أيضًا لصق وتثبيت العناصر التي تستخدمها بشكل متكرر عن طريق اختيار عنصر فردي من قائمة الحافظة.

لمشاركة عناصر الحافظة عبر أجهزة ويندوز10 المختلفة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (النظام) System.

اضغط على خيار (الحافظة) Clipboard، ومن قسم “مزامنة عبر الأجهزة” قم بتفعيل “مزامنة النص الذي يمكنني نسخه تلقائيًا”.

ترتبط ميزة المزامنة بحساب مايكروسوفت أو بحساب العمل، لذا تذكر استخدام معلومات تسجيل الدخول نفسها على جميع أجهزتك.