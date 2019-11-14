تسريب الصور الحية لهاتف موتورولا الأول القابل للطي قبيل الكشف عنه

سرب موقع (ماي سمارت برايس) MySmartPrice صورًا حيةً لأول هاتف ذكي قابل للطي من شركة موتورولا، والتي تكشف عن الجهاز من جميع جوانبها.

وحصل الموقع على صور هاتف (ريزر) Razr المرتقب من الشهادة الخاصة به من هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، التي اختبرت الهاتف للمصادقة على إطلاقه في السوق. ويبدو أن الصور التقطتها الهيئة للهاتف، سواء داخله، أو خارجه، بالإضافة إلى صور الاختبارات التي خضع لها الجهاز.

ومن الصور يظهر أن الهاتف سيقدم التصميم ذاته الذي أُشيع سابقًا، بما في ذلك الشاشة ذات النتوء، والتي تطوى نحو الداخل، بالإضافة إلى الشاشة الخارجية، كما يظهر أن الهاتف سيأتي مع منفذ USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن السلكية.

يُشار إلى أن الصور تأتي قبيل الحدث المقرر للإعلان عن هاتف (موتورولا ريز) بساعات، إذ من المنتظر أن تعلن الشركة عن الهاتف خلال حدث سيُقام في وقت لاحق من يوم الأربعاء: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وكانت الشركة قد أكدت في شهر شباط/فبراير الماضي أنها تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى التي أعلنت عن باكورة منتجاتها من هذا النوع من الهواتف التي يعول عليها في إنعاش السوق الصعب بسبب كثرة المنافسين وقلة الابتكار.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وكانت شركة سامسونج قد بدأت بالإعلان عن هاتفها الذكي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في 20 شباط/فبراير الماضي، مع شاشتين تطويان نحو الداخل، إضافةً إلى شاشة ثالثة خارجية بحجم أصغر، ثم أعلنت شركة هواوي في الشهر ذاته عن هاتفها (ميت إكس) Mate X الذي يتمتع بشاشتين فقط تطويان نحو الخارج.

وكان مسؤول في شركة موتورولا قد أكد في وقت سابق من العام الحالي أنها تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي قابل للطي خلال صيف 2019، ولكن يبدو أن الشركة لم تستطع الالتزام بالموعد، وقد قال المسؤول وقتئذ: إن تصميم هاتف موتورولا القابل للطي سيقدم تصميمًا مختلفًا عن هاتفي (جالاكسي فولد)، و(ميت إكس).

ويُعتقد على نحو شبه مؤكد أن هاتف موتورولا القابل للطي سيكون نسخة جديدة من هاتفها المحمول الشهير (موتورولا ريزر) Motorola RAZR، وذلك وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الصحيفة وقتئذ أن النسخة الجديدة من هاتف RAZR ستتوفر بسعر 1,500 دولار أمريكي، وأن شركة موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، تعمل على اختباره حاليًا.

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تحاول فيها موتورولا إحياء العلامة التجارية لهاتف RAZR الذي كان يومًا أحد أشهر الهواتف المحمولة حول العالم، فقد أطلقت في عامي 2011 و 2012 هواتف باسم (درويد ريزر) Droid RAZR عن طريق شركة فرايزون.