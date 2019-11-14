شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات مركبة ناسا على المريخ تكشف أسرارا جديدة عن جو الكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات مركبة المريخ " كيوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا عن أسرارا جديدة للكوكب الأحمر، تسببت فى حيرة العلماء بعد ظهور تقلبات مفاجئة في مستويات الأكسجين لا يمكن تفسيرها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقوم مختبر للكيمياء المحمول في مستكشف "كيوريوسيتي" بأخذ عينات من الهواء فوق حفرة Gale على الكوكب الأحمر لمدة حوالى ست سنوات أرضية.

واستخدم العلماء هذه البيانات لقياس طريقة تغير الغازات التي تملأ الهواء فوق سطح الحفرة، حيث اكتشفوا أن كمية الأكسجين في الجو ترتفع بنسبة 30% في الربيع ثم تعود إلى طبيعتها بحلول الخريف بطريقة لا يمكن تفسيرها بأي عملية كيميائية معروفة.

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وقالت ميليسا ترينر، عالمة كوكبية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا والتى قادت البحث: "نحن نكافح لشرح ذلك"، مضيفة: "حقيقة أن سلوك الأكسجين لا يمكن تكراره تمامًا كل موسم يجعلنا نعتقد أنه ليست مشكلة تتعلق بديناميات الغلاف الجوي، ولكن مصدر كيميائي لا يمكننا حسابه بعد".

وأكد تحليل العينات في مختبر SAM للتحليل الكيميائي في "كوريوسيتي" أن جو المريخ على السطح يتكون من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأرجون والأكسجين وأول أكسيد الكربون.