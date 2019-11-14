شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديث ويندوز 10 لشهر نوفمبر.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت تحديث شهر نوفمبر من ويندوز 10، الذى يأتى بتركيز على تحسين الخدمات و الأداء، إلى جانب استقرار النظام.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فتطرح مايكروسوفت التحديثات الجديدة من نظام ويندوز 10 بمميزات أكثر للمستخدمين، وفى تحديث شهر نوفمبر تركز عملاق البرمجيات بشكل خاص على تحسين الأداء واستقرار النظام، مع مجموعة من الخدمات، كما يأتى التغيير الأكبر فى تجربة الإشعارات فى Windows 10.

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ووفر التحديث الجديد للمستخدمين زرا يدعم إدارة الإشعارات، والذى يدعم مساحة أفضل من التحكم وإدارة الإشعارات مع ميزة التخصيص، فيما ينتظر أن يكون متاح للمستخدمين التمرير فوق الإشعارات التى تظهر فى النظام ومن ثم الضغط على تبويب الإعدادات لإيقاف الإشعارات الخاصة بتطبيق محدد.

كما توفر مايكروسوفت أيضا ميزة تخصيص عدد الإشعارات التى يتلقاها المستخدم من التطبيقات، كما يقدم تحديث Windows 10 لشهر نوفمبر أيضا بعض التغيرات فى قائمة Start وشريط المهام، حيث يمكن للمستخدم الآن التمرير فوق القائمة دون الحاجة للضغط، كما سيتاح للمستخدم إضافة المهام إلى التقويم عبر شريط المهام.

ويضم التحديث أيضا تحسينات لمهام البحث فى تطبيق File Explorer، إذ يأتى بنفس تجربة البحث المميزة لواجهة ويندوز فى القائمة الرئيسية، إذ سيتاح للمستخدمين البحث عن الملفات فى النظام، أو فى الملفات المخزنة سحابياً فى OneDrive.