شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno 2 بكاميرات رباعية وتقنيات مبتكرة للتصوير الفوتوغرافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الهاتف الجديد معزز بكاميرا رباعية وخاصية التقريب الهجين حتى خمس مرات وخاصية التصوير الليلى Urtla Dark Mode

أعلنت OPPO عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2 فى السوق المصري. وتضم السلسلة هاتفى Reno2 وReno2F اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التى سترتقى بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة.

وتأتى قدرات التصوير متعددة المشاهد التى توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء الحركة بفضل خاصية تصوير الفيديو بالثبات الفائق Urtla Steady Video، وصوراً ليلية فائقة الوضوح حتى فى ظل ظروف الإضاءة شبه المنعدمة بفضل خاصية Urtla Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التى تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة. وتأتى هذه المزايا مجتمعة لتتيح للمستخدمين خوض تجربة تصوير فوتوغرافى تتفوق على الحدود التقليدية عبر التقاط مشاهد جديدة من خلف عدسات هواتفهم الذكية.

وبهذه المناسبة، قالت جو تشو رئيس التسويق OPPO مصر: "تمثل سلسلة Reno2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التى أطلقناها فى السوق المصرى تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء علامة فاخرة بكل معنى الكلمة. ونظراً لتركيزها على التصوير الفوتوغرافي، تجسد سلسلة Reno2 أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المستخدمين من جيل الشباب، إذ تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور لاستكشاف العالم من حولهم بزوايا وجوانب جديدة كلياً".

تقنيات تصوير فريدة تطلق العنان لإبداعات المستخدمين

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافى عبر الهواتف الذكية. ولهذا، تم تزويد سلسلة Reno2 بأربع كاميرات تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤرى كامل وتقريب هجين حتى خمس مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وغيرها الكثير من المزايا. وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة بانسجام تام لمنح المستخدمين خاصية الزووم الهجين حتى خمس مرات بدءاً من عدسة الزاوية فائقة العرض حتى عدسة التقريب، والتى تدمج كذلك تقنيات الصورة لضمان منح المستخدمين تقريباً أكثر سلاسة. وتوفر العدسة فائقة العرض القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بزاوية 116 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصوير المناظر الطبيعية الواسعة.

مقاطع فيديو عالية الجودة أثناء التنقل

فى ضوء الإقبال المتزايد على تصوير الفيديو بين مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعي، تولى OPPO اهتماماً أكبر بتحسين جودة الفيديو فى هواتفها، حيث بات بإمكان المستخدمين تصوير مقاطع فيديو تتميز بثبات الصورة حتى أثناء الجرى والتزحلق على الجليد وركوب الدراجات وغير ذلك من الأنشطة، وذلك عبر إضافة جهاز قياس القصور الذاتى (IMU) بمعدل نمذجة مرتفع ومزود بمستشعر للأجسام ومجهز بتقنيتى تثبيت الصورة الإلكترونية Electronic Image Stabilization وتثبيت الصورة البصرى (OIS). وستمنح هذه التقنية المستخدمين فرصة تصوير مقاطع فيديو فائقة الوضوح والجودة، تضاهى جودة الكاميرا المصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الرؤية فى الظلام عبر نمط الظلام الفائق

بفضل عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والمزودة بمثبت بصرى (OIS) وفتحة غالق بمساحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 بوصة إلى جانب تقنية Quad Bayer، يمكن لأجهزة Reno2 التقاط أجمل الصور فى ظروف الإضاءة المنخفضة. وتتيح كاميرا هواتف سلسلة Reno2 للمستخدمين التقاط مجموعة رائعة من المشاهد الليلية المختلفة بفضل اشتمالها على وحدة متطورة المعالجة المركزية العصبية (NPU) وخوارزميات OPPO الدقيقة. وحتى فى حال كانت مستويات الإضاءة أقل من 1 لوكس، فإن كاميرا هواتف سلسلة Reno2 سترتقى بجودة الصور التى يلتقطها المستخدمون إلى ما يفوق إمكانيات العين المجردة من خلال القدرة المحسنة على تقليص التشويش المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفى حين تعجز العين البشرية عن الرؤية جيداً فى الظلام، يمكن لمستخدمى هواتف السلسلة الجديدة التقاط مشاهد مذهلة فى الظلام على غرار تصوير الفراشات وحفلات العشاء على ضوء الشموع.

تصميم عملى وأنيق يرتكز على تجربة المستخدمين

تتميز سلسلة هواتف Reno2 بتصميم فريد بقطعة واحدة ذات انحناءات متناسقة. وعبر استخدام تقنية التجريد ثلاثية الطبقات، نجحت OPPO فى تصميم هواتف جذابة ذات مظهر براق ومتعدد الألوان يبرز ظلال ألوان مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة. ويأتى هذا التصميم الجذاب والحافل بالألوان المتداخلة على النقيض من التصميم الأكثر تحفظاً وثباتاً لسلسلة هواتف Reno السابقة. وتتميز هواتف سلسلة Reno2 بكاميرات خلفية تظل مخفية تحت الغطاء الخلفى للهاتف، والمصنوع من الجيل الخامس المتطور لزجاج Corning® Gorilla® Glass.

ويعد تصميم هواتف سلسلة OPPO Reno2 حافلاً بالألوان الساحرة على غرار لون Twilight Mist، والذى يمثل امتداداً لجمال الطبيعة الفتّان. وقد استطاعت OPPO عبر استخدام تقنيات تصنيع متطورة، ودمج الألوان العميقة بتفاصيل تشبه إضاءة النيون الخيالية لتوفير لون رشيق متغير حسب نوع الإضاءة ودرجتها. أما الهواتف ذات اللون الأسود البراق (Luminous Black)، والذى وظّفت OPPO لتصميم المساحة البراقة فيه مزيجاً من مادة النانو متفاوتة المعالجة، ساهمت بدورها بتكوين الهاتف لتأثيرات براقة مختلفة عند تعريضه للضوء من زاويا محددة. وقد أسهمت عملية Ribbon Transfer 2.0 المقتصر استخدامها على هواتف سلسلة OPPO Reno2 فى حصولها على تدرج لونى فريد والذى تداخل بدوره وامتزج مع الألوان البراقة المستخدمة فى الهاتف.

شاشة بانورامية ووضوح لا يضاهى

تم تزويد سلسلة هواتف Reno2 بشاشة AMOLED بقياس 6.5 بوصة ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل. وتشغل الشاشة، المصنوعة من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، 93.1٪ من مساحة واجهة الهاتف. أما شاشة Reno2F التى يقل معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف بجزء بسيط عن 93.1٪، فمصنوعة من الجيل الخامس المتين من زجاج كورنينج جوريلا Corning Optical Im® Gorilla® . ويأتى هاتف Reno2 بشاشة Sunlight AMOLED المُحسّنة التى توفر سطوعاً كافياً حتى فى ظروف الإضافة الخارجية الأكثر سطوعاً فضلاً عن إطالة عمر الشاشة بنسبة 50٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 6٪.

الكاميرا المرتفعة فى Reno2

يضم هاتف Reno2 كاميرا مخفية تخرج من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، وتمتاز بالقدرة على التقاط صور فائقة الوضوح بالاستفادة من الإضاءة الخلفية؛ ووضع AI Beauty Mode الجديد كلياً، فى حين تتميز هواتف Reno2F بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تتمتع بخاصية Atmosphere Light.

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ترقية جديدة لتجربة المستخدم

تضم هواتف سلسلة Reno2 واجهة ColorOS 6.1 القائمة على أحدث إصدار من نظام "أندرويد باى 9.0" (Android Pie 9.0)، لتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة ومتعة.

تجربة ألعاب أكثر تشويقاً وسلاسة

تقدم سلسلة Reno2 تجربة ألعاب متكاملة بفضل المزايا والتقنيات المتطورة مثل Touch Boost 2.0 وFrame Boost 2.0 وGame Space.

فتقنية Touch Boost 2.0 تجعل من لعب أقوى الألعاب وأكثرها ضخامة أمراً بالغ السلاسة، ولن يعانوا من أى تعليق أو خلل، بينما تقوم Frame Boost 2.0 بتحليل حالة أداء الهاتف المتحرك بحيث يتم ضبط معدل تدفق الإطارات والثبات لتعزيز تجربة اللعب. وتعمل تقنية Frame Boost 2.0 على الحد من استهلاك الهاتف للطاقة وارتفاع درجة حرارته عبر تخصيص الجزء الأكبر من قدرات الهاتف لتجربة اللعب. وبصورة عامة، حصلت سلسلة Reno2 على شهادة أداء الألعاب من فئة الخمس نجوم فى اختبارات TUV Rheinland، والتى تشمل الأداء الكلى للهاتف أثناء اللعب بما فى ذلك الشاشة وعمر البطارية والأداء وقوة الإشارة.

تركز OPPO أيضاً على الارتقاء بجودة عرض الفيديو فى هواتف سلسلة Reno2، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة غامرة وسلسة عبر شاشة عالية الجودة ونظام Dolby Atmos الصوتى وHi-Res Audio.

بطارية تدوم طويلاً بفضل تقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 3.0. تتمتع سلسلة Reno2 بتقنية الشحن السريع والآمن VOOC 3.0، والتى تستخدم خوارزمية VFC جديدة تسهم فى تقليل وقت شحن آخر 10% من البطارية عبر مضاعفة سرعة الشحن ذات الجهد المنخفض. وعلاوة على خاصية الشحن السريعة، تم تزويد الهواتف الجديدة ببطارية Reno2 لمنح المستخدمين بطارية تدوم لوقت أطول.

الأسعار والتوفر فى الأسواق

ستكون هواتف OPPO Reno2 باللون الأسود البراق وأزرق لون المحيط والمزودة بذاكرة الوصول العشوائى بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت متاحة بدءاً من 14 نوفمبر للحجز المسبق و من 18 نوفمبر للبيع فى السوق المصرى بأسعار تبدأ من 9,590 .

وتتوفر هواتف OPPO Reno2F باللونين الأخضر والأبيض السماوى والمزودة بذاكرة الوصول العشوائى سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت بدءاً من من 14 نوفمبر للحجز المسبق و من 18 نوفمبر للبيع فى السوق المصرى بأسعار تبدأ من 5,990 .

خدمة ما بعد البيع OPPO Care

ستكون هواتف Reno2 الذكية أول سلسلة تحظى بدعم خدمة ما بعد البيع OPPO Care، مما يتيح للمستخدمين استبدال شاشات هواتفهم مجاناً لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الأولى من الشراء.

نبذة عن OPPO مصر:

OPPO هى علامة تجارية عالمية رائدة فى مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفى من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكاميرتين أماميتين بدقة 5 ميجابيكسل و16 ميجابيكسل، وهى أيضاً العلامة التجارية الأولى فى طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Urtla HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة 5x، وتكنولوجيا التقريب البصرى 10 أضعاف دون خسارة جودة الصورة.

دخلت OPPO السوق المصرى فى عام 2015، بالإضافة إلى تواجدها فى أنحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنها الجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان وكينيا. مؤخراً، عززت OPPO تواجدها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توسعها فى سوقين جدد وهم المملكة العربية السعودية ونيجيريا.

وفى عام 2016 ، افتتحت الشركة أول مركز رئيسى لها فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مدينة القاهرة بمصر ليخدم عدة دول فى المنطقة، وبناءاً على توسعات OPPO فى منطقة الخليج تم افتتاح ثانى مركز لها فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ليخدم منطقة الخليج.

فى العام 2018 ، تم تصنيف OPPO خامس علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). واليوم، تتواجد OPPO فى أكثر من 40 دولة فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 6 مراكز بحثية تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.