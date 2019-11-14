تكنولوجيا: 5 معلومات عن الثقب الأسود الموجود فى مركز مجرتنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد الثقوب فى كل مكان من الكون، ومن بين ذلك ثقب أسود كبير يوجد فى مركز مجرة درب التبانة، وهو الثقب الأسود المعروف باسم "SAGITTARIUS A*".

ونرصد أهم المعلومات عن هذا الثقب الأسود وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:



ثقب أسود

1- هذا الثقب الأسود من بين الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وهى مناطق كثيفة بشكل لا يصدق في وسط المجرات مع كتل يمكن أن تصل أحيانا إلى بلايين المرات من الشمس، وهذا الثقب يقدر بما يعادل حوالى أربعة ملايين شمس.

2- بمثابة مصدر للجاذبية الشديدة التي تحوم الغبار والغاز من حولها.

Advertisements

3- قدم عالم الفيزياء كارل يانسكي أول دليل على وجود ثقب أسود في وسط مجرتنا فى عام 1931، عندما اكتشفته موجات الراديو القادمة من المنطقة.