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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن الثقب الأسود الموجود فى مركز مجرتنا والان مع تفاصيل الخبر
ونرصد أهم المعلومات عن هذا الثقب الأسود وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:
ثقب أسود
1- هذا الثقب الأسود من بين الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وهى مناطق كثيفة بشكل لا يصدق في وسط المجرات مع كتل يمكن أن تصل أحيانا إلى بلايين المرات من الشمس، وهذا الثقب يقدر بما يعادل حوالى أربعة ملايين شمس.
2- بمثابة مصدر للجاذبية الشديدة التي تحوم الغبار والغاز من حولها.
3- قدم عالم الفيزياء كارل يانسكي أول دليل على وجود ثقب أسود في وسط مجرتنا فى عام 1931، عندما اكتشفته موجات الراديو القادمة من المنطقة.
ثقب أسود
4- يوجد على بعد 26000 سنة ضوئية فقط من الأرض.
5- يُعتقد أنه توجد ثقوب سوداء شبيهة فى مراكز معظم المجرات الحلزونية والإهليجية.
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