تكنولوجيا: القائمة الكاملة للألعاب التى ستطرحها جوجل بخدمة Stadia عند إطلاقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لإطلاق منصة الألعاب Stadia يوم 19 نوفمبر الجاري، كما هو متوقع، ستكون هناك مجموعة من الألعاب متاحة للعب عند الإطلاق، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للألعاب التي ستكون متاحة، والتى تشمل:
Assassin’s Creed Odyssey
Destiny 2: The Collection
Gylt
Just Dance 2020
Kine
Mortal Kombat 11
Red Dead Redemption 2
Rise of the Tomb Raider
Samurai Shodown
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Thumper
Tomb Raider: Definitive Edition
وأوضحت جوجل أنه سيكون هناك أيضًا ألعاب إضافية سيتم إطلاقها في نهاية العام، والتى ستصل للمستخدمين بشكل تدريجي.
يذكر أن Google Stadia من قبل، فهي عبارة عن خدمة لبث الألعاب من شركة جوجل، وتتيح الخدمة للاعبين بتشغيل الألعاب المتاحة على العديد من المنصات، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من المنصات الأخرى.
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