علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: القائمة الكاملة للألعاب التى ستطرحها جوجل بخدمة Stadia عند إطلاقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لإطلاق منصة الألعاب Stadia يوم 19 نوفمبر الجاري، كما هو متوقع، ستكون هناك مجموعة من الألعاب متاحة للعب عند الإطلاق، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للألعاب التي ستكون متاحة، والتى تشمل:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

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Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

وأوضحت جوجل أنه سيكون هناك أيضًا ألعاب إضافية سيتم إطلاقها في نهاية العام، والتى ستصل للمستخدمين بشكل تدريجي.

يذكر أن Google Stadia من قبل، فهي عبارة عن خدمة لبث الألعاب من شركة جوجل، وتتيح الخدمة للاعبين بتشغيل الألعاب المتاحة على العديد من المنصات، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من المنصات الأخرى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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