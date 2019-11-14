شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقراض الحشرات بسبب المبيدات يهدد الحياة على كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير تقرير جديد إلى أن ما يقرب من نصف الحشرات قد فقدت منذ عام 1970 بسبب الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية، والتي يمكن أن تتسبب في كارثة على جميع أشكال الحياة على الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دعا دعاة الحفاظ على البيئة إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث للحشرات فى العالم من أجل منع الانهيار الكارثي للأنظمة البيئية الطبيعية.

وكشف علماء البيئة بجامعة ساسكس، الذين نفذوا تقرير منظمة Wildlife Trusts، أن 40 % من مليون نوع حشرة معروفة تقترب الآن من الانقراض.

كما أن استخدام المبيدات الحشرية، التي تضاعفت على مدى السنوات الـ 25 الماضية، شهدت انقراض 23 نوعا من النحل والدبابير، وبدون الحشرات، ستختفي العديد من الطيور والخفافيش والزواحف والبرمائيات والثدييات الصغيرة والأسماك، لأنها لن يكون لديها شيء لتناوله.

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وتحتاج جميع النباتات تقريبًا إلى تلقيح، معظمه يتم إيصاله بواسطة الحشرات، مما يعني أنه لا يمكن تغذية سكان العالم من البشر دون تلقيح الحشرات للنباتات.

وتشير الدراسة إلى أنه من الناحية المالية، تبلغ قيمة الحشرات التي تقدمها كخدمة للبشر عن طريق التلقيح لمحاصيلهم ما بين 183 مليار جنيه إسترليني (235 مليار دولار) و 449 مليار جنيه إسترليني (577 مليار دولار) سنويًا في جميع أنحاء العالم.

وتوضح الدراسة كيف يمكن إنقاذ مجموعات الحشرات إذا أوقفت الصناعة الزراعية عن استخدام جميع المبيدات الحشرية الروتينية وغير الضرورية.