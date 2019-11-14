كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما تشتريه باستخدام “Facebook Pay” يمكن أن يؤثر على الإعلانات التي تراها

متابعة-سنيار: أعلنت شركة فيسبوك عن إطﻻقها لخدمتها الجديدة Facebook Pay و هي خدمة أداء ستمكن المستخدمين من أداء معامﻻتهم المالية انطﻻقا من تطبيقها نحو باقي التطبيقات.

و قالت شركة فيسبوك أمس الثﻻثاء 12 نوفمبر أن خدمتها للأداء Facebook Pay أصبحت متوفرة و ستمكن المستخدمين من تحويل الأموال على منصات و تطبيقات فيسبوك الأخرى، “واتس آب” و “إنستغرام” و “فيسبوك مسنجر”.

كما أشارت فيسبوك إلى أنه من الممكن استعمال هذه الخدمة بالنسبة لشراء المنتجات و الخدمات على Marketplace أو باقي تطبيقات فيسبوك الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فإن خدمة Facebook Pay متوفرة حاليا بالنسبة للمستخدمين الأمريكيين، حيث يمكنهم ربط بطاقات إئتمانهم أو حسابات باي بال مع هذه الخدمة.

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و تأتي الخدمة الجديدة في ظل الفشل الذي تواجهه العملة الإلكترونية المنتظرة لفيسبوك Libra.

وقال فيسبوك VP وكبير مسؤولي الخصوصية في السياسة العامة Erin Egan: لن يتم استخدام أرقام البطاقة والحساب المصرفي التي تقدمها لتخصيص تجربتك أو إعلام الإعلانات التي تراها، ولكن يمكن استخدام سجل الشراء والتبرع لتخصيص الإعلانات.



جاءت الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من إعلان شركة Facebook عن تغيير شعارها لتمييز نفسها عن Facebook، منصة التواصل الاجتماعي.

وكتبت ديبورا ليو، نائب رئيس السوق والتجارة في فيسبوك: “يمثل “Facebook Pay” جزءا من عملنا المستمر لجعل التجارة أكثر ملاءمة وسهولة وأكثر أمانا للأشخاص على تطبيقاتنا، وسنواصل تطوير “Facebook Pay” والبحث عن طرق لجعلها أكثر قيمة للأشخاص على تطبيقاتنا.