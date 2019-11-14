كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| دراجات صغيرة مستوحاة من خنفساء فولكس واجن

متابعة-سنيار: قام Brent Walter، وهو متخصص في مجال التصنيع حسب الطلب، بتفكيك خنفساء Volkswagen الأصلية لإنشاء دراجتين صغيرتين على الطراز القديم، أطلق عليها “volkspod”، ويعيد والتر استخدام أجنحة نموذج النوع 1 من خلال دمجها لإنشاء إطار مخصص.

أسفل الإطار المخصص، والذي تم تصميمه ليشمل نظام المصابيح الأمامية والخلفية، يوجد محرك فولكس واجن 79 سم، مرددا شكله المستدير المميز، وقد أضاف المصمم مقودا عريضا، يذكرنا بالدراجات القديمة من التسعينيات.

يشيد السكوتر المصغر بخنفساء فولكس واجن من النوع الأول أو ” “bug”” التي اكتسبت مكانة بارزة منذ صدورها.

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ابتكر والتر نسختين من “volkspod” في ظلال أيقونية للخنفساء الأصلية: البتولا الأخضر والأزرق الباستيل.

تم تصميم الخنافس المدنية التي تم تصميمها في ثلاثينيات القرن الماضي فقط بأعداد كبيرة بحلول نهاية الأربعينيات بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم تم تعيين السيارة داخليا على طراز فولكس واجن 1، وتم تسويقها ببساطة باسم فولكس واجن.