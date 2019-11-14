كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لوحة السباحة “SWIMN S1” التي تعمل بالكهرباء تصل إلى كيك ستارتر

متابعة-سنيار: ابتكر SWIMN لوح سباحة جديد يعمل بالتيار الكهربائي يسمح لك بدفع نفسك من خلال الماء في حمام السباحة أو البحر.

يتضمن لوح السباحة SWIMN S1 محركا كهربائيا متكاملا، ويتميز بتصميم مقاوم للماء من خطوتين.

يمكنك الاستمتاع بالسباحة دون قلق، ويحذر مطورو اللوح أن هذا المنتج لن يحمي من الغرق ويجب استخدامه تحت إشراف مستمر.

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توفر حلقة الختم والمادة اللاصقة حماية للبطارية المدمجة، مما يجعله آمنا للاستخدام في الماء، حتى من قبل البالغين، ووفقا للاختبار الذي أجراه فريق التطوير، يمكن لجهاز SWIMN S1 سحب شخص بالغ يزن 80 كجم للأمام بسهولة.

مع زيادة الطاقة بواسطة المحرك، يمكن للوح أن يأخذك إلى أي مكان في الماء بسرعة 2.5 ميل في الساعة (4 كم / ساعة) بسهولة.

SWIMN S1 متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 169 دولارا أو حوالي 132 جنيها إسترلينيا، مما يوفر توفيرا بنسبة 32٪ من سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساريا بمجرد وصول الحملة إلى نهايتها.