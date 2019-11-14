كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PREMAD Pen”..قلم بريشة حاصلة على براءة اختراع

متابعة-سنيار: “PREMAD Pen” هو قلم حبر فريد من نوعه مزود بريشة حاصلة على براءة اختراع بواسطة حرفي، ويعد “بعرض خط مميز وتدفق حبر ثابت من طرف واحد”.

يتيح لك السن المعدني أو الريشة الكتابة من أي اتجاه ويقدم خطوطا ناعمة حتى الخلف إلى الأمام.

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“سواء كان ذلك في الرسم أو تدوين الملاحظات أو العبث أو توقيع الأوراق، فإن عملية الكتابة اليدوية تتضمن باستمرار خطوطا دقيقة وسكتات داكنة للتعبير عن المشاعر المختلفة.

مع قلم “PREMAD Pen” يصبح الانتقال بين السطر جزءا أساسيا من تجربة الكتابة.

قلم PREMAD متاح للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات من 70 دولارا أو ما يقرب من 55 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال فبراير 2020.