شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين 3.6% لتصل لـ 98.9 مليون وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شحنات الهواتف الذكية فى الصين تتحسن إلى حد ما لكن لا تزال هناك نسبة انخفاض فى المبيعات تصل إلى 3.9٪ على أساس سنوى، وذلك ارتفاعًا من انخفاض بنسبة 6٪ على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2019، وذلك بفضل المبيعات المحلية القوية لعدد من الشركات المحلية.

وبحسب موقع fonearena الأمريكى، فقد بلغت إجمالى شحنات الهواتف الذكية 98.9 مليون وحدة، فى حين جاءت شركة أبل فى المركز الخامس، حيث شهدت نمواً بنسبة 5.6٪ فى الصين بفضل الاستقبال القوى لسلسلة iPhone 11 والتسعير التنافسى، وشحن 8.1 مليون وحدة.

وقال "ويل وونج"، مدير الأبحاث لأجهزة العملاء فى IDC Asia / Pacific: "كانت أبل قادرة على التغلب على هذا الاتجاه من خلال استراتيجية التسعير التنافسى واسم العلامة التجارية - على الرغم من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدم وجود نموذج 5G.