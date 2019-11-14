تكنولوجيا: نجم هارب يخرج من ثقب أسود بمجرتنا ويسافر بسرعة 3.7 مليون ميل فى الساعة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خرج النجم من الثقب الأسود الهائل في قلب المجرة قبل خمسة ملايين عام، وتم العثور على النجم في كوكبة Grus بواسطة سيرجي كوبوسوف من جامعة كارنيجي ميلون والمسح الطيفي الجنوبى.
و قال سيرجى: "هذا مثير للغاية لأننا نشتبه منذ فترة طويلة في أن الثقوب السوداء يمكنها إخراج النجوم بسرعات عالية للغاية"، مضيفا "ومع ذلك، لم يكن لدينا من قبل علاقة واضحة لمثل هذا النجم السريع بمركز المجرة".
ويقول العلماء إن S5-HVS1 غير مسبوق بسبب سرعته العالية وممره القريب نسبيا إلى الأرض، كما أكد الفريق أن المسار والسرعة التي يمر بها تعني أنه سيترك درب التبانة ولن يعود أبدًا.
وتمكن العلماء من استخدام سرعته وبعده عن الأرض لتحديد أنه قد تم إخراجه بواسطة الثقب الأسود الهائل الضخم في درب التبانة، الذي يبلغ حجمه أربعة ملايين ضعف حجم شمسنا.
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