تكنولوجيا: اعرف إيه الغازات اللى بتتحكم فى الغلاف الجوى للمريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الغلاف الجوى للمريخ من عدد من المواد الكيميائية، التى تختلف عن تلك الموجود فى الغلاف الجوى للأرض، فإن الجو يختلف تماما، وتشمل هذه الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وبخار الماء والنيتروجين والأرجون، وهنا نقدم لك نسب كل منها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: نسب الأكسجين: 0.174٪ نسب ثاني أكسيد الكربون: 94.9٪ نسب أول أكسيد الكربون: 0.0747٪ Advertisements نسب بخار الماء: 0.03٪ ولكنه متغير ليس ثابت نسب النيتروجين: 2.6٪ نسب الأرجون: 1.9٪ وتتراوح درجة حرارة السطح على هذا الكوكب بشكل قاسى جدا من 68F عند الظهر عند خط الاستواء إلى أقل من -243F عند القطبين.

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