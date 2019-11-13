تكنولوجيا: Realme 5s ينطلق رسمياً في 20 من نوفمبر بكاميرة رباعية ومستشعر 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد علامة Realme مؤتمرها القادم في 20 من نوفمبر، للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 5s، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بكاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أكد ملصق ترويجي من Flipkart على أن هاتف Realme 5s يكشف عنه قريباً، واليوم أكدت Realme على خططها للإعلان عن هاتف Realme 5s وأيضاً X2 Pro في مؤتمر يعقد في الهند في 20 من نوفمبر.

ولقد كشفت صفحة هاتف Realme 5s الرسمية عن تصميم الهاتف، الذي يضم كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بتصميم أقرب إلى هاتف Realme 5 الذي انطلق رسمياً في شهر أغسطس.

كما يضم هاتف Realme 5s مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويظهر في الصور الرسمية باللون الأحمر، أيضاً من المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، أي بترقية في إعدادات الكاميرة مقارنة بهاتف Realme 5 الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل.

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وتشير التوقعات إلى أن المستشعر الثاني سيأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ومستشعر أخر 2 ميجا بيكسل ليدعم تصوير macro.

يذكر أن تسريبات Flipkart أكدت على أن هاتف Realme 5s يأتي بميزة التكبير البصري من خلال عدسات telephoto، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Realme 5s يدعم دقة عرض 1080 بيكسل، مع تقنية الشحن السريع، ومنفذ USB C، لذا نترقب فعاليات الحدث في 20 من نوفمبر.

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