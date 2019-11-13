تسريب مواصفات أول تلفاز ذكي من نوكيا

تعتزم شركة نوكيا دخول سوق أجهزة التلفاز الذكية، وذلك بعد أن نجحت عن طريق مواطنتها HMD في إعادة إحياء هواتفها الذكية والظفر بشعبية واسعة في سوق يعج بالمنافسين، وذلك من خلال المواصفات الجيدة والسعر المقبول، بالإضافة إلى سرعة الحصول على تحديث أندرويد، فضلًا عن تجربة أندرويد الخام.

وأعلنت شركة التجارة الإلكترونية الهندية (فليبكارت) Flipkart أنها أبرمت شراكة مع نوكيا لإطلاق أجهزة تلفاز ذكية في الهند، وذلك بعد دخول شركة أخرى منافسة لنوكيا في سوق الهواتف الذكية، مثل: موتورولا، وون بلس، إذ أطلقت الشركتان أجهزة تلفاز ذكية في الهند خلال الشهر الماضي.

وأفاد موقع The Times of India – نقلًا عن مصادره – بأن جهاز التلفاز الذي تعتزم نوكيا طرحه في الهند سيأتي بشاشة مقاسها 50 بوصة، ويُرجح أن تعمل بدقة 4K، وستكون الشاشة من نوع LED، وسيعمل التلفاز بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، الذي يأتي مع متجر (جوجل بلاي).

ونقل الموقع أيضًا أن جهاز التلفاز الذكي من نوكيا سيأتي مع تقنية (الإعتام الذكي) Intelligent Dimming التي تخفض مستوى سطوع التلفاز بحسب درجة الإضاءة المحيطة، الأمر الذي يسمح بتقديم مستويات تباين، وعمق للون الأسود أفضل.

Advertisements

ويُتوقع أن تطلق نوكيا تلفازها الذكي – الذي ذُكر سابقًا أنه سوف يدعم تقنية الصوت (جي بي إل) JBL من شركة (هارمان) Harman – في الهند اعتبارًا من مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن موقع (فليبكارت) حصل بموجب الشراكة الإستراتيجية مع نوكيا على حقوق استخدام العلامة التجارية للشركة لصناعة أجهزة التلفاز في الهند، ما يعني أن جهاز التلفاز قد لا يُطلق في الأسواق العالمية.