شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخضع للتحقيق بسبب حصولها على بيانات المرضى دون علمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وقت قليل من قيام صحيفة وول ستريت جورنال بتناول مشروع Project Nightingale الخاص بحصول جوجل على بيانات آلاف المرضى، أعلن عدد من الجهات التنظيمية الأمريكية، بدء التدقيق فى شراكة جوجل مع Ascension، ثانى أكبر نظام صحى فى الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، سيسعى مكتب الحقوق المدنية بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية "لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه المجموعة الضخمة من السجلات الطبية للأفراد لضمان تنفيذ حماية قانون قابلية التأمين الصحى HIPAA بالكامل."

ويقول موقع مكتب الحقوق المدنية إنه ينفّذ قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية وقوانين الضمير والحرية الدينية وقانون قابلية التأمين الصحى والمساءلة (HIPAA) وقواعد الخصوصية والأمن والإخطار وقانون وسلامة المرضى والقواعد التى تنص على ذلك معا".

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ويتيح مشروع Project Nightingale لجوجل الوصول إلى عشرات الملايين من أسماء المرضى وتاريخهم الصحى وتاريخ الميلاد ونتائج المختبرات والتشخيصات وسجلات دخول المستشفى من Ascension، ويقال إن النظام الصحى لم يخبر الأطباء والمرضى أنه يقوم بتبادل البيانات مع شركة جوجل، التى تستخدم المعلومات لتصميم برنامج جديد مدعوم من الذكاء الاصطناعي.

وتقول وول ستريت جورنال إن جوجل تتخيل وجود نظام ذكاء اصطناعى لديه القدرة على التنبؤ تلقائيًا بنتائج ومخاطر بعض الإجراءات والأدوية، وسيكون البرنامج قادرًا على قراءة الصور الممسوحة ضوئيًا مثل التصوير بالرنين المغناطيسى وتحميل البيانات ذات الصلة إلى شبكة مركزية يمكن الوصول إليها من قِبل كل من موظفى Ascension وجوجل.

فيما ينتاب النقاد قلق بشأن خصوصية المرضى، خاصةً بسبب وجود مجموعة هائلة من البيانات المتعلقة بالصحة، ويعتقد السيناتور آمى كلوبوشار (د.، مينيسوتا) أن المشروع يجب أن يتمتع بمزيد من الرقابة الحكومية بل ودعا إلى تشريع جديد لمعالجة هذه القضية، فيما صرح متحدث باسم جوجل لـ WSJ، على الرغم من ذلك، بأن الشركة "سعيدة بالتعاون وتعتقد أن "عملها مع Ascension يتوافق مع اللوائح على مستوى الصناعة فيما يتعلق ببيانات المرضى، ويأتى بتوجيهات صارمة بشأن خصوصية البيانات والأمان والاستخدام