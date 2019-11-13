شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 47 تطبيق أندرويد يجب عليك حذفها الآن من هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتركت جوجل مؤخرا مع ثلاث شركات أمنية للهواتف المحمولة، حيث تخطط من خلال هذه الشراكة "لإيقاف التطبيقات السيئة قبل أن تصل إلى أجهزة المستخدمين"، وبعد أيام من إعلان هذه الشراكة، عثرت شركة تريند مايكرو للأبحاث على تطبيقات - خاصة الألعاب والمتعلقة بالكاميرا - مصابة ببرامج إعلانية تخفي أيقوناتها وتطلق إعلانات بملء الشاشة على أجهزة المستخدمين.

ووفقًا للبحث، لم تعد هذه التطبيقات متاحة مباشرة على متجر Google Play، لكن العدد الإجمالي للتنزيلات كان أكثر من 3 ملايين تحميل قبل إزالتها، لذلك إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات الـ 47 على هاتفك الذكي، يوصى بشدة بحذفها كما يلي:

True love Calculator

Trippy Effects:Photo & Camera Filters

Tattoo Maker

Tattoo Editor:Photo & Camera Effects

Smoke Effect

Smoke Effect Art

Slice Master

Skull Face : Photo & Camera Effects

Shoot it

Running Dinosaur

Ruling the difference

Reverse Video Editing

Pixel Effect : Photo Editor & Overlay Art

Photo Smoke Effect

Photo Overlays

Photo Blender

Neon Light Photo Editor - Magic Effect

Musical Rolling Road

Musical Balls

Music Video Maker

Motorcycle Bike Race

Master Screen Recorder

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Magic Video Editing

Magic Super power : Movies Special Effects

Magic Pencil Sketch Effect

Magazine Photo Editor

Magazine Cover Maker

Magazine Cover Studio

Love test 2019

Love Pair

House Painting

House Drawing Color Paint

Ghost Prank

Galaxy Overlay Blender

Funny Fake

Flow Points

Dynamic Background

Cut Perfectly

Color Splash Photo Effect

Clown Mask

Cat Real Haircuts

Bullet Master

Bubble Effect

Blur Image Photo

Beautiful House Paint

Balls Out Puzzle

Balls Escape