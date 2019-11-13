تكنولوجيا: 47 تطبيق أندرويد يجب عليك حذفها الآن من هاتفك الذكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتركت جوجل مؤخرا مع ثلاث شركات أمنية للهواتف المحمولة، حيث تخطط من خلال هذه الشراكة "لإيقاف التطبيقات السيئة قبل أن تصل إلى أجهزة المستخدمين"، وبعد أيام من إعلان هذه الشراكة، عثرت شركة تريند مايكرو للأبحاث على تطبيقات - خاصة الألعاب والمتعلقة بالكاميرا - مصابة ببرامج إعلانية تخفي أيقوناتها وتطلق إعلانات بملء الشاشة على أجهزة المستخدمين.
ووفقًا للبحث، لم تعد هذه التطبيقات متاحة مباشرة على متجر Google Play، لكن العدد الإجمالي للتنزيلات كان أكثر من 3 ملايين تحميل قبل إزالتها، لذلك إذا كان لديك أي من هذه التطبيقات الـ 47 على هاتفك الذكي، يوصى بشدة بحذفها كما يلي:
True love Calculator
Trippy Effects:Photo & Camera Filters
Tattoo Maker
Tattoo Editor:Photo & Camera Effects
Smoke Effect
Smoke Effect Art
Slice Master
Skull Face : Photo & Camera Effects
Shoot it
Running Dinosaur
Ruling the difference
Reverse Video Editing
Pixel Effect : Photo Editor & Overlay Art
Photo Smoke Effect
Photo Overlays
Photo Blender
Neon Light Photo Editor - Magic Effect
Musical Rolling Road
Musical Balls
Music Video Maker
Motorcycle Bike Race
Master Screen Recorder
Magic Video Editing
Magic Super power : Movies Special Effects
Magic Pencil Sketch Effect
Magazine Photo Editor
Magazine Cover Maker
Magazine Cover Studio
Love test 2019
Love Pair
House Painting
House Drawing Color Paint
Ghost Prank
Galaxy Overlay Blender
Funny Fake
Flow Points
Dynamic Background
Cut Perfectly
Color Splash Photo Effect
Clown Mask
Cat Real Haircuts
Bullet Master
Bubble Effect
Blur Image Photo
Beautiful House Paint
Balls Out Puzzle
Balls Escape
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.