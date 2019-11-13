شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج ينشئ حسابا سريا على "تيك توك".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مارك زوكربيرج يراقب عن كثب تيك توك، وهو الأمر الذى جعله ينشئ حسابه الخاص بهدوء، إذ عثر موقع BuzzFeed على الحساب الشخصى لزوكربيرج على تطبيق تيك توك، والذى يحمل اسم "@ finkd"، ولكنه حساب غير موثق، ويرتبط بحساب زوكربيرج على انستجرام، كما يستخدم زوكربيرج نفس الاسم أيضا بحسابه غير النشط على موقع تويتر.

ويضم حساب زوكربيرج على تيك توك نحو 4،055 متابعًا ولا يوجد أى نشاط، مع عدم وجود مقاطع فيديو منشورة أو إعجاب.

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لا يتابع زوكربيرج سوى 61 شخصًا وجميعهم لديهم علامات زرقاء باستثناء ثلاثة، ويصفونهم على أنهم حسابات تم التحقق منها أو "منشئو شعبية".

جدير بالذكر تحدث زوكربيرج من قبل عن المنافسة التى يواجهها فيس بوك من TikTok ، قائلاً أن استراتيجية الشركة هى التركيز على أسواق جديدة، حيث لم تحصل TikTok على موطئ قدم.

كما كشف تقرير لموقع BuzzFeed أنه فى عام 2016، دخلت شركة فيس بوك فى محادثات للاستحواذ على Musical.ly ، وهو تطبيق مزامنة الشفاه الذى نشأ منه TikTok فى النهاية، ولم تؤت هذه المحادثات ثمارها، وفى عام 2017 ، اشترت شركة التكنولوجيا الصينية ByteDance شركة Musical.ly وتم دمجها مع تطبيق الفيديو القصير الشكل الحالى Douyin لتشكيل TikTok.