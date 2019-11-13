شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن جهاز MacBook Pro جديد.. اعرف مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل اليوم عن أول إعادة تصميم لأجهزة MacBook Pro منذ التحول إلى Touch Bar ومنافذ USB-C منذ ثلاث سنوات، حسب العربية.

ويعد أحد أكبر الاختلافات مع جهاز MacBook Pro الجديد الانتقال إلى شاشة أكبر مقاس 16 إنشًا، ومن المرجح أن يكون حجم الشاشة الأكبر موجهًا لمنشئى المحتوى.

ويتميز جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 16 إنشًا بلوحة مفاتيح محدثة، حيث تحاول أبل العمل على حل مشكلة لوحة مفاتيح الفراشة التى كانت تعتمدها خلال السنوات الأربع الماضية.

ويبدو أن الشركة قد اعترفت بالهزيمة وتخلت عن آلية الفراشة وعادت إلى آلية المقص مع ما تسميه لوحة المفاتيح السحرية Magic Keyboard.

وتعد المفاتيح الموجودة على جهاز MacBook Pro أكبر من تلك الموجودة فى جهاز MacBook Pro مقاس 15.4 إنش، وتتميز بمزيد من مفاتيح التنقل، ومن الواضح أن أبل قد بذلت جهدًا فى جعل لوحة المفاتيح قابلة للإصلاح.

وتتميز لوحة المفاتيح الآن بمفتاح ESC فعلى يوجد جنبًا إلى جنب مع شريط اللمس Touch Bar، بحيث يحتفظ MacBook Pro الجديد بشريط اللمس.

كما يتميز الحاسب المحمول الجديد أيضًا بست مكبرات صوت أعلى، ومقبس سماعة الرأس، وتم تعزيز البطارية حتى 100 واط فى الساعة، وتدعى شركة أبل أن هذا يمنح الجهاز بطارية تعمل لمدة 11 ساعة، مما يعنى ساعة كاملة إضافية بالمقارنة مع جهاز MacBook Pro بقياس 15.4 إنش.

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وزادت الشركة سعة التخزين الداخلية من نوع SSD من 256 غيغبايت إلى 512 غيغابايت، كما جرى ترقية وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Pro 555X إلى AMD Radeon Pro 5300M و AMD Radeon Pro 5500M.

ويحل جهاز MacBook Pro الجديد محل جهاز MacBook Pro الحالى مقاس 15.4 إنش، ومع ذلك، فإن سعر النسخة الأساسية من الحاسب الجديد البالغ 2399 دولارًا أميركيًا لم يتغير عن جهاز MacBook Pro مقاس 15.4 إنش.

ووصفت أبل جهاز MacBook Pro الجديد بأنه يشتمل على شاشة أكبر وأداء فائق السرعة وأكبر بطارية ممكنة وأفضل لوحة مفاتيح لحاسب دفترى ومكبرات صوت رائعة وكميات هائلة من التخزين.