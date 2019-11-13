تكنولوجيا: فيديو تشويقي من Honor يؤكد على كاميرة ثلاثية في هاتف V30 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Honor اثنان من مقاطع الفيديو التشويقية لهاتفها القادم V30، الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ينطلق مؤتمر Honor القادم في 26 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف V30، حيث أكدت الشركة في إعلان تشويقي سابق على أن الهاتف يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة، بينما تكشف مقاطع الفيديو التشويقية اليوم عن كاميرة ثلاثية في الهاتف.

وتظهر الكاميرة الثلاثية في مقطع الفيديو الأول في الدقيقة 0:03، كما تأتي الكامير الثلاثية مع فلاش LED في الجهة الخلفية، مع تصميم للكاميرة يحاكي هاتف سامسونج Galaxy M30s.

كما يكشف الفيديو التشويقي في الدقيقة 0:06 عن ساعة ذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن Honor في طريقها للإعلان أيضاً عن ساعة Magic 2 الذكية في فعاليات مؤتمر 26 من نوفمبر.

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وفي مقطع الفيديو التشويقي الثاني لا تقدم Honor الكثير من التفاصيل عن مميزات هاتف Honor V30، إلا أن التسريبات تؤكد على أن Honor ستكشف النقاب أيضاً عن هاتف V30 Pro خلال الحدث، ولقد أكدت تسريبات سابقة على أن هذا الإصدار يأتي بكاميرة رباعية، لذا نترقب إنطلاق حدث Honor لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات الإصدرات القادمة من Honor.

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