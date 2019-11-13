تكنولوجيا: ابل تستبدل MacBook Pro بحجم 15 إنش بإصدارها الجديد MacBook Pro 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوقف شركة ابل عن إنتاج جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش خلال الفترة القادمة مع إنطلاق إصدارها الجديد MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش الذي يبدأ من سعر 2399 دولار.

أطلقت شركة ابل جهاز MacBook Pro المميز بحجم 15 إنش للمرة الأولى خلال عام 2006، واليوم تتوقف ابل عن إصدار أجهزة MacBook Pro بهذا الحجم.

ومن المقرر أن تتوفر سلسلة أجهزة MacBook Pro الآن بحجم 13 إنش أو 16 إنش فقط، كما تقدم ابل أيضاً أجهزة MacBook Air، أيضاً توقفت ابل خلال الفترة الماضية عن تطوير جهاز MacBook Pro بحجم 12 إنش.

Advertisements

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن جهاز MacBook Pro بحجم 15 إنش الذي تم تحديثه خلال شهر مايو، والذي يتوفر لفترة قبل أن تتوقف شركة ابل عن إنتاجه بشكل كامل.

يذكر أن جهاز ابل الجديد MacBook Pro بحجم 16 إنش، جاء بمجموعة من المواصفات المميزة، التي يأتي على رأسها لوحة مفاتيح scissor-switch التي أعيد تصميمها والتي استبدلت بها ابل لوحة butterfly الميكانيكية التي جاءت بالكثير من المشاكل، حيث ترغب شركة ابل في جذب قطاع المستخدمين للجيل القادم من أجهزة MacBook Pro.

المصدر

اعلان

