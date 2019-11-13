OnePlus 7 Pro 5G لن يحصل على تحديث Android 10 حتى الربع الأول من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus فعلا بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro مع العلم بأنه تم إطلاق كلا الهاتفين في وقت سابق من هذا العام مع نظام Android 9 Pie. في حين يبدو هذا رائعًا إلا أن هناك هاتف ثالث لم يتم الحديث عنه حتى الآن في هذا الصدد، وهذا الهاتف هو OnePlus 7 Pro 5G.

لقد تم إستبعاد أول هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G للشركة من الإعلانات المتعلقة بتحديث Android 10، والآن أصبحنا نعرف السبب. في منشور على منتديات OnePlus الرسمية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيتلقى تحديث Android 10 فقط في الربع الأول من العام المقبل.

يقول السيد Pete Lau أن تكنولوجيا 5G تتطلب مستوى أعمق من الفهم وإجراء إختبارات أكثر صرامة وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء على مستوى العتاد والبرمجيات، وأنه لتحقيق أفضل تجربة ممكنة، كان على شركة OnePlus إجراء تحسينات للنظام من أجل تقديم تجربة 5G رائعة حقًا. على حد تعبير Pete Lau، فإن التحدي الرهيب الذي يواجه الشركة في هذا الصدد غير مسبوق.

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إنها ” عملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا “، ولكن OnePlus تعد بأنها ” ستتغلب بلا شك على هذه العقبات ” وستقدم تحديث Android 10 ” بمجرد أن يصبح جاهزًا “، والذي في هذه المرحلة، ” بناءً على التقدم الحالي على مستوى البحث والتطوير والتوافق مع مختلف الشركاء “، يعني خلال الربع الأول من العام 2020.

وعد السيد Pete Lau أيضًا بأنه ستكون هناك تحديثات إضافية في المستقبل لهواتف 5G، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.