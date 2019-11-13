آبل تكشف رسميًا عن الموعد الذي ستبدأ فيه بشحن Mac Pro الجديد للعملاء

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، وبالضبط في شهر يونيو الماضي، أعلنت شركة آبل عن الحاسوب المكتبي الإحترافي Mac Pro 2019. على عكس الجيل السابق من Mac Pro الذي قتل نوعًا ما قابلية ترقية الجهاز، فإن الحاسوب الجديد يقدم تصميمًا مألوفًا يتيح للمستخدمين تهيئة الحاسوب بشكل أفضل حسب رغبتهم.

أعلنت شركة آبل سابقًا أنها ستقوم بإطلاق Mac Pro الجديد في الخريف، والآن كجزء من الإعلان الرسمي عن نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro، أكدت شركة آبل أنها ستبدأ في شحن Mac Pro الجديد للعملاء في شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت أنها ستقوم ببيع Mac Pro الجديد بسعر يبدأ من 5999 دولار أمريكي للنسخة الأساسية مع العلم بأن هذه النسخة تأتي مع المعالج Intel Xeon ذي ثمانية أنوية بتردد 3.5GHz، ومعالج الرسوميات AMD Radeon Pro 580X، فضلا عن 32GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة الداخلية، ولكن كل هذا سيكون قابلاً للترقية حسب إحتياجاتك، على الرغم من أننا سمعنا بأن النسخة الأكثر تقدمًا من Mac Pro الجديد قد تكلف ما يصل إلى 50 آلف دولار أمريكي.

ومع ذلك، من الواضح أن Mac Pro الجديد هذا يستهدف المحترفين الذين قد يحتاجون إلى مثل هذا الأداء المميز ولا يُمانعون دفع ثمنه، ولكن إذا كنت لا تمانع في إنفاق هذا القدر من المال، فشهر ديسمبر هو الشهر الذي ستكون فيه قادرًا على الحصول على هذا الحاسوب.