بعد طول إنتظار، آبل تكشف النقاب أخيرًا عن نسخة 16 إنش من MacBook Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، قررت شركة آبل أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن نسخة 16 إنش من MacBook Pro مما يجعله أكبر حاسوب MacBook Pro في تشكيلة آبل في السنوات الأخيرة منذ إيقاف نسخة 17 إنش.

ومع ذلك، يبدو أن MacBook Pro الجديد بمقاس 16 إنش لن يمثل خيارًا ثالثًا في تشكيلة MacBook Pro. بدلاً من ذلك، سيتم إستبدال نسخة 15 إنش من MacBook Pro مما يعني أنه في المستقبل المنظور، ستقدم شركة آبل MacBook Pro الآن إما بخيار 13 إنش أو 16 إنش. الخبر السار هو أنه يبدو أن سعر نسخة 16 إنش لن يختلف كثيرًا عن سعر نسخة 15 إنش، لذلك ليس كما لو كنت بحاجة إلى دفع المزيد.

نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro تمتاز بدقة أعلى تبلغ 1920×3072 بكسل. تفتخر شركة آبل أيضًا بأن نسخة 16 إنش الجديدة ستوفر نظامًا أكثر تقدمًا لتبديد الحرارة مما يتيح للمستخدمين إستخدام قوة الحوسبة العالية لهذا الحاسوب لفترات زمنية طويلة.

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وكما أوضحت الشائعات السابقة، فقد قامت شركة آبل أيضًا بتحسين مكبرات الصوت والميكروفونات الموجودة في الحاسوب المحمول الجديد، وهذا ما يعني بأن الملاك المحتملين لهذا الحاسوب سيحصلون على تجربة صوتية مميزة وميكروفونات تقوم بمهمة أفضل في إلتقاط صوتك.

أخيرًا، سيأتي MacBook Pro الجديد مع لوحة مفاتيح جديدة تمامًا. سيؤدي ذلك إلى تخلي شركة آبل عن آلية الفراشة المشؤومة من أجل آلية المقص التقليدية، ولكن آلية المقص المستخدمة في الحاسوب الجديد ليست مماثلة تمامًا لآلية المقص التي كانت تُستخدم في حواسيب MacBook التي تم إطلاقها قبل الطرازات المزودة بآلية الفراشة. بدلا من ذلك، أجرت شركة آبل بعض التحسينات والتغييرات على آلية المقص المستخدمة في MacBook Pro الجديد. تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل تُطلق على لوحة المفاتيح الجديدة إسم Magic Keyboard، ولكن لا تخلط بينها وبين Magic Keyboard التي تأتي مع حواسيب iMac.

بالنسبة لبقية مواصفات MacBook Pro الجديد، فهي تشمل ما يصل إلى المعالج Intel Core i9، وبطاقة الرسوميات AMD Radeon Pro 5300M/5500M، وما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة الداخلية، على الرغم من أن هذه المواصفات المتقدمة ستكلفك قدرًا كبيرًا من المال.