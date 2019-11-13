رسومات تخطيطية تعطينا لمحة عن تصميم الساعة الذكية Honor Magic Watch 2

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فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor V30 في اليوم 26 من شهر نوفمبر الجاري وسيتم إرفاق الهاتف بساعة ذكية جديدة ستحمل على الأرجح إسم Honor Magic Watch 2. لدينا رسومات تخطيطية لنسختين من هذه الساعة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بوظائفها.
يهدف المصممون إلى الجمع بين مظهر الساعات الكلاسيكية ووظائف الساعات الحديثة. يُظهر الرسم الأول إطارًا متدرجًا للشاشة، وهيكلاً بسمك 46 ملمتر وسيتضمن طبقة زجاجية منحنية الحواف من نوع 2.5D.
من المثير للإهتمام أن نلاحظ أن الزرين الموجودين على الجانب قابلين للدوران وليسا مجرد زرين عاديين قابلين للضغط. سيؤدي ذلك إلى فتح إمكانية إضافية للتنقل في واجهة المستخدم إلى جانب إستخدام الشاشة الحساسة للمس للتمرير والتكبير. وبغض النظر عن التصميم، ستركز Honor Magic Watch 2 على الصحة واللياقة البدنية، لذلك يمكنك المراهنة على وجود مستشعر ضربات القلب على الأقل في الجانب الآخر من الساعة.
سيتم إطلاق هذه الساعة الذكية بحلول نهاية هذا العام وستكون متاحة على مستوى العالم. تم الكشف عن الجيل الأول قبل عام، والتي تعمل بنظام LightOS.
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