ووردبريس 5.3 تصل مع العديد من التحسينات الجديدة

أطلقت مؤسسة ووردبريس WordPress.org اليوم النسخة 5.3 من نظام إدارة المحتوى CMS ووردبريس WordPress، والذي يعمل على أكثر من 30 في المئة من الويب، ويطلق على أحدث نسخة اسم كيرك Kirk، والتي تركز على تحسين تجربة المستخدم في أداة إدارة المدونات.

ويشمل الإصدار 5.3 – الذي تم تطويره من قبل 645 من المساهمين المتطوعين – على تحسينات لمحرر النصوص، ومرونة تصميمية موسعة، وموضوع Twenty Twenty جديد، وتدوير تلقائي للصور، وفحوصات صحة الموقع المحسنة، والتحقق من البريد الإلكتروني للمشرف، وتحسينات المطورين.

وحسنت النسخة 5.3 من ووردبريس محرر النصوص من خلال تفاعلات أكثر سهولة وإمكانية وصول محسنة، إذ هناك الآن خيارات تخطيط إضافية وأشكال أنماط مختلفة.

وتقول مؤسسة ووردبريس: إن هناك أكثر من 150 ميزة جديدة وتحسينات قابلية الاستخدام، كما أن هناك دعم محسن للصور الكبيرة من أجل تحميل صور عالية الدقة بشكل غير مضغوط، مع استخدام أحجام أكبر للصور بشكل افتراضي.

وفيما يتعلق بتحسينات إمكانية الوصول، فإن النسخة الجديدة تدمج أنماط محرر النصوص في واجهة المسؤول، وتعمل هذه الأنماط المحسنة على إصلاح تباين الألوان في حقول النموذج والأزرار والاتساق بين واجهات المحرر والمسؤول.

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كما أنها تضيف تنبيهات جديدة، مع توحيد الألوان إلى نظام الألوان الافتراضي لووردبريس، كما أنها تقدم إمكانية التفاعل مع كتل النصوص، بحيث إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح للتنقل ضمن لوحة المعلومات، فإن محرر النصوص لديه الآن وضع تنقل يتيح الانتقال مباشرةً من فقرة إلى أخرى.

وتتيح لك الخيارات الجديدة تقسيم صفحتك بسهولة إلى أقسام ملونة، وتدعم الأعمدة الآن عرض الأعمدة الثابتة، إلى جانب وجود تخطيطات جديدة معينة مسبقًا من أجل ترتيب المحتوى ضمن تصاميم متقدمة.

وتوفر قوالب العناوين الآن عناصر تحكم للنص ولون الخلفية، وتتيح لك خيارات الأنماط الإضافية ضبط النمط المفضل لديك لأي كتلة نصوص تدعم هذه الميزة.

وتقدم هذه النسخة موضوع Twenty Twenty جديدًا، والذي يركز على الوضوح وسهولة القراءة، ويحسن أوقات التحميل من خلال احتواء جميع الأنماط في ملفين للخط فقط.

وقدمت النسخة 5.1 من ووردبريس ميزة صحة الموقع Site Health، وهي مجموعة من الميزات التي تركز على الأمان والسرعة، بينما قدمت النسخة الحالية 5.3 فحوصات صحة الموقع المحسنة، والتي تتضمن توصيات موسعة توضح مناطق استكشاف الأخطاء وإصلاحها.