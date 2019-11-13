جوجل لن تترك الساحة لآبل وفيسبوك وتخطط لخدمة مالية جديدة

أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء – نقلًا عن مصدر مطلع – بأن شركة جوجل تعتزم تقديم حسابات فحص شخصية خلال العام المقبل، وذلك بالتعاون مع (سيتي جروب) Citigroup، واتحاد ائتماني صغير في جامعة ستانفورد.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أول من تحدث عن تفاصيل المشروع الجديد – المسمى (كاش) Cache – وهو يأتي في أعقاب دخول شركتي فيسبوك، وآبل في القطاع المالي، إذ أطلقت الأخيرة عن بطاقة الائتمان الخاصة بها (آبل كارد) Apple Card قبل أسابيع، أما فيسبوك لم يمضِ يوم واحد على إعلانها عن خدمتها المالية (فيسبوك باي) Facebook Pay.

وإلى جانب (فيسبوك باي)، أعلنت شركة فيسبوك في شهر حزيران/يونيو الماضي عن عزمها إطلاق عملتها الرقمية المشفرة (ليبرا) Libra خلال العام المقبل، ولكن هذا الإعلان قوبل بالتشكك من جانب المنظمين الذين يشعرون بالقلق من خطر غسل الأموال، وأمن المعاملات، وبيانات المستخدمين. ولكن هناك أيضًا مخاوف أوسع بشأن كيفية استخدام شركات التقنية الكبرى لنفوذها الرقمي الهائل في مجالات أخرى من الأعمال، والبنية التحتية الاقتصادية.

وقال (قيصر سنجوبتا) – المدير العام ونائب الرئيس للمدفوعات في جوجل – في مقابلة مع مجلة وول ستريت جورنال: “سيكون نهجنا هو الشراكة العميقة مع البنوك والنظام المالي”. ونقلت الصحيفة عن سينجوبتا قوله: “قد يكون الطريق أطول قليلًا لكنه أكثر استدامة”.

وعند سؤاله عن خطط جوجل، قال السيناتور الأمريكي (مارك وارنر)، وهو ديمقراطي في لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على البنوك، إنه “رجل تقني”، لكن لديه بعض التحفظات.

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وقال وارنر لشبكة (سي إن بي سي) CNBC في مقابلة اليوم الأربعاء: إن قلقه هو أن عمالقة التقنية، مثل فيسبوك، أو جوجل تدخل مجالات جديدة قبل وجود بعض القواعد التنظيمية التي تحكم الأمر. وقال: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدقيق صارم للغاية”.

وتأتي التقارير الجديدة، بُعيد إعلان فيسبوك يوم أمس الثلاثاء عن نظام موحد للدفع باسم (فيسبوك باي) يمكن استخدامه في مختلف تطبيقاتها، بما في ذلك: فيسبوك، وواتساب، ومسنجر، وإنستاجرام، وهو يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع دون الخروج من التطبيقات. مع الإشارة إلى أن (فيسبوك باي) منفصلة تمامًا عن عملة ليبرا.

يُشار إلى أن جوجل توفر خدمة مشابهة بخدمة (فيسبوك باي)؛ اسمها (جوجل باي)، وهي تحظى بشعبية كبيرة بالفعل في بلدان، مثل الهند، حيث تضم أكثر من 67 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتُستخدم لدفع ثمن كل شيء، بدءًا من محلات البقالة، إلى خدمة أوبر.