تحديث ويندوز 10 الجديد متوفر الآن كأكبر حزمة من الخدمات

أصدرت شركة مايكروسوفت أحدث تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10 المسمى تحديث نوفمبر November 2019 للأجهزة اليوم، والذي يرقي نظام التشغيل ويندوز 10 إلى الإصدار 1909.

وبالرغم من أن معظم تحديثات نظام التشغيل ويندوز 10 المهمة من مايكروسوفت تأتي عادةً مع مجموعة من الميزات الجديدة، إلا أن هذا التحديث يشبه إلى حد كبير حزم الخدمات التي تجدها مع الإصدارات السابقة من ويندوز.

وبشكل عام، فإن معظم التغييرات بسيطة، وليس هناك الكثير منها، وذلك لأن التحديث يستهدف التحسينات الخلفية التي تركز على الاستقرار والأداء.

لكن هذا لا يعني أنه لم يتغير شيء، إذ يمكن العثور على أكبر التغييرات في التحسينات التي تجريها مايكروسوفت لتجربة التنبيهات في نظام التشغيل ويندوز 10.

ويحتوي هذا التحديث الجديد لشهر نوفمبر على زر إدارة التنبيهات في مركز الإشعارات (مركز الإجراء)، والذي ينقل المستخدم إلى منطقة إعدادات محسنة حيث يمكنه تخصيص التنبيهات.

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ويمكن للمستخدم أيضًا المرور فوق التنبيهات التي تظهر والنقر فوق زر الإعدادات لكتم التنبيهات من تطبيق معين بشكل دائم، كما وتقدم مايكروسوفت القدرة على تخصيص عدد التنبيهات التي تراها من التطبيقات.

وهناك بعض التغييرات على قائمة ابدأ وشريط المهام، بحيث يمكنك الآن التمرير فوق قائمة الإعدادات التي تظهر على شكل ثلاثة خطوط فوق بعضها البعض ضمن قائمة ابدأ دون الحاجة إلى النقر فوقها، إلى جانب إمكانية إضافة أحداث إلى التقويم من خلال شريط المهام.

وحدثت مايكروسوفت أيضًا وظيفة البحث داخل متصفح الملفات File Explorer، حيث إنها مدعومة الآن من قبل نفس واجهة بحث ويندوز الخلفية مثل قائمة ابدأ، وذلك حتى يتمكن المستخدم من العثور على الملفات ضمن جهاز الحاسب المحلي أو حتى التخزين السحابي على ون درايف OneDrive.

وبدأت عملاقة البرمجيات في طرح تحديث نوفمبر 2019 لمستخدمي ويندوز 10 اليوم، ويمكن الحصول عليه مباشرةً من خلال ميزة تحديث ويندوز Windows Update، وذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم التحديث والأمان ومن ثم تحديث ويندوز والتحقق من وجود تحديثات.