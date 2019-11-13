فيسبوك تكشف عن سبب تشغيل كاميرا آيفون سرًا أثناء تصفح تطبيقها

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إن ما حدث مع بعض مستخدمي تطبيقها على هواتف آيفون من تشغيل الكاميرا سرًا أثناء تصفح صفحة (آخر الأخبار)، قد يكون بسبب خلل، نافيةً أن تكون المسألة مسألة تجسس عليهم.

وحذر أحد مستخدمي فيسبوك على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سرًا كاميرا الهاتف أثناء تصفح التطبيق، ونشر مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه. وقال (جوشوا مادوكس) Joshua Maddux في تغريدة له على موقع تويتر: “وجدت مشكلة خصوصية وأمان من فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار. لاحظ أن الكاميرا تظهر السجادة”.

وبعد أن وُجدت المشكلة لدى عدد من المستخدمين، بدأ بعضهم يبدي قلقه من الأمر، خاصةً بالنظر إلى سجل فيسبوك، عندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدمين، مثل فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica. وحتى أن الشركة أكدت الأسبوع الماضي أن بعض المطورين احتفظوا بصورة غير صحيحة بإمكاينة الوصول إلى بعض بيانات مستخدمي فيسبوك لأكثر من عام.

وقال (ويل سترافاك) – الرئيس التنفيذي لشركة (جارديان فايروول) Guardian Firewall الأمنية: إنه يبدو وكأنه “خلل غير ضار ولكن الأمر غريب”. هذا؛ وقد وُجد أن هذه الثغرة تؤثر فقط على مستخدمي آيفون الذين يستخدمون الإصدار الأحدث 13 من نظام (آي أو إس)، وبالتحديد أولئك الذين منحوا التطبيق حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون. ويعتقد أن الثغرة تتعلق بعرض “القصة” في التطبيق، الذي يفتح الكاميرا للمستخدمين لالتقاط الصور.

Advertisements

ونشر (جاي روزن) – نائب رئيس فيسبوك – تغريدة اليوم قال فيها: “يبدو وكأنه خلل”، وأكد أن الشركة تحقق في الأمر. كما أكد متحدث باسم الشركة لموقع (تك كرنتش) TechCrunch التقني أن ما حدث لا يعدو كونه مجرد خلل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقال المتحدث للموقع: “لقد اكتشفنا حديثًا أن الإصدار 244 من تطبيق فيسبوك على آي أو إس يعمل بالوضع الأفقي بشكل غير صحيح”. وفي سبيل إصلاح هذه المشكلة أطلقت فيسبوك الأسبوع الماضي الإصدار 246 من التطبيق، ولكن يبدو أن التحديث تسبب جزئيًا في إحداث خلل يشغل الكاميرا أثناء تصفح التطبيق. وأضاف المتحدث: “لم نر أي دليل على تحميل الصور أو مقاطع الفيديو بسبب هذا الخطأ”. وقد أُرسل إصلاح الخلل للحصول على موافقة شركة آبل اليوم”.