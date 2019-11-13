آبل تكشف عن جهاز MacBook Pro جديد مقاس 16 إنشًا

كشفت شركة أبل اليوم عن أول إعادة تصميم لخط MacBook Pro منذ التحول إلى Touch Bar ومنافذ USB-C منذ ثلاث سنوات.

ويعد أحد أكبر الاختلافات – لكن ربما ليس أكثرها وضوحًا – مع جهاز MacBook Pro الجديد الانتقال إلى شاشة أكبر مقاس 16 إنشًا، ومن المرجح أن يكون حجم الشاشة الأكبر موجهًا لمنشئي المحتوى الذين يحبون قابلية التنقل مع نظام MacBook Pro.

ويتميز جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 16 إنشًا بلوحة مفاتيح محدثة، حيث تحاول آبل العمل على حل مشكلة لوحة مفاتيح الفراشة التي كانت تعتمدها خلال السنوات الأربع الماضية.

ويبدو أن الشركة قد اعترفت بالهزيمة وتخلت عن آلية الفراشة وعادت إلى آلية المقص مع ما تسميه لوحة المفاتيح السحرية Magic Keyboard.

وتعد المفاتيح الموجودة على جهاز MacBook Pro مقاس 16 إنشًا أكبر من تلك الموجودة في جهاز MacBook Pro مقاس 15.4 إنشًا، وتتميز بمزيد من مفاتيح التنقل، ومن الواضح أن آبل قد بذلت جهدًا في جعل لوحة المفاتيح قابلة للإصلاح.

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وتتميز لوحة المفاتيح الآن بمفتاح ESC فعلي يوجد جنبًا إلى جنب مع شريط اللمس Touch Bar، بحيث يحتفظ MacBook Pro الجديد بشريط اللمس.

كما يتميز الحاسب المحمول الجديد أيضًا بست مكبرات صوت أعلى، ومقبس سماعة الرأس، وتم تعزيز البطارية حتى 100 واط في الساعة، وتدعي شركة آبل أن هذا يمنح الجهاز بطارية تعمل لمدة 11 ساعة، مما يعني ساعة كاملة إضافية بالمقارنة مع جهاز MacBook Pro بقياس 15.4 إنشًا.

وزادت الشركة سعة التخزين الداخلية من نوع SSD من 256 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، كما جرى ترقية وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Pro 555X إلى AMD Radeon Pro 5300M و AMD Radeon Pro 5500M.

ويحل جهاز MacBook Pro مقاس 16 إنشًا محل جهاز MacBook Pro الحالي مقاس 15.4 إنشًا، ومع ذلك، فإن سعر النسخة الأساسية من الحاسب الجديد البالغ 2399 دولارًا أمريكيًا لم يتغير عن جهاز MacBook Pro مقاس 15.4 إنشًا.

ووصفت آبل جهاز MacBook Pro الجديد بأنه يشتمل على شاشة أكبر وأداء فائق السرعة وأكبر بطارية ممكنة وأفضل لوحة مفاتيح لحاسب دفتري ومكبرات صوت رائعة وكميات هائلة من التخزين.

المواصفات التقنية:

اللون: فضي أو رمادي فضائي.

الشاشة: مقاس 16 إنشًا بدقة 3072×1920 بيكسلًا بكثافة 226 بيكسلًا بالإنش الواحد.

المعالج: الجيل التاسع من معالجات إنتل سداسية النوى بتردد 2.6 جيجاهيرتز Intel Core i7 أو Intel Core i9 بتردد 2.3 جيجاهيرتز (قابل للترقية إلى Intel Core i9 ذو ثمانية نوى).

المعالج: الجيل التاسع من معالجات إنتل سداسية النوى بتردد 2.6 جيجاهيرتز Intel Core i7 أو Intel Core i9 بتردد 2.3 جيجاهيرتز (قابل للترقية إلى Intel Core i9 ذو ثمانية نوى). ذاكرة الوصول العشوائي: من نوع DDR4 بسعة 16 جيجابايت (قابلة للتوسعة حتى 64 جيجابايت).

وحدة معالجة الرسومات: AMD Radeon Pro 5300M أو AMD Radeon Pro 5500M بذاكرة من نوع GDDR6 بسعة 4 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت).

مساحة تخزين داخلية: من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت (قابلة للتوسعة حتى 8 تيرابايت).

أربعة منافذ ثندربولت Thunderbolt 3 USB-C.

بطارية 100 واط في الساعة.