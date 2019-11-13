شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من ثغرة فيس بوك وتمنع التطبيق من تشغيل الكاميرا سرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد مستخدمي فيس بوك ثغرة أمنية قد تكون غاية في الخطورة بالتطبيق، والتى تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو علمهم.

ونشر شاب يدعى جوشوا مادوكس، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، معلقا عليه بالقول: "عثرت على مشكلة تتعلق بالأمن والخصوصية على فيس بوك. عندما يكون التطبيق مفتوحا فإنه يستخدم الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق، تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار".

خطوات حل المشكلة

ولحل المشكلة بشكل مؤقت، حتى تتمكن فيس بوك من معالجة الثغرة، لابد للمستخدمين منع فيس بوك من استخدام كاميرا الهاتف، من خلال الإعدادات.

وللقيام بذلك، عليك التوجه إلى الإعدادات Settings، ثم الخصوصية Privacy، ثم اختيار "الكاميرا Camera ، وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيس بوك باستخدام الكاميرا.