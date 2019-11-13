شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح "ماك بوك برو 16 بوصة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مسرب جديد أن شركة أبل تستعد لطرح طراز MacBook Pro جديد بشاشة 16 بوصة اليوم، وفى الوقت الحالى تبيع أبل أجهزة MacBook Air بحجم 13.3 بوصة، ويأتى MacBook Pro بشاشات 13 بوصة و15 بوصة.

وبحسب موقع gsmarena الهندى ففى الشهر الماضى كشفت أبل فى النسخة التجريبية لنظام تشغيل MacOS Beta عن طريق الخطأ عن جهاز كمبيوتر محمول بحجم 16 بوصة، داخل نظام التشغيل MacOS 10.15.1 Catalina.

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ووفقًا لأحدث الشائعات والمعلومات فإن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة سيحتوى على شاشة بدقة 3072 × 1920 بكسل، وسيعمل على تشغيل معالج من الجيل التاسع من إنتل مع إمكانية i9 ذات 8 نواة.

ولم تعترف أبل أبدًا بوجود جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة، فيما يُعتقد أن الكمبيوتر المحمول ليس أكبر بكثير من جهاز MacBook Pro الحالى مقاس 15 بوصة بفضل الحواف الأنحف حول الشاشة، ولا يعمل جهاز MacBook Pro الأكبر على جذب جمهور أوسع من منشئى المحتوى والمحترفين، ولكن قد يسمح حجمه الأكبر أيضًا بتحسين التبريد.

ووفقًا للتقرير نفسه سيبدأ سعر جهاز MacBook Pro جديد بحجم 16 بوصة بنفس مستوى جهاز MacBook Pro بحجم 15 بوصة - والذى يبلغ 2399 دولارًا. يشاع أيضا أن أبل تعلن عن تحديث سطح مكتب ماك برو فى وقت ما قبل نهاية العام.