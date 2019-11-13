تكنولوجيا: ابل تبدأ شحن جهاز الحاسب المكتبي الجديد Mac Pro الشهر المقبل بسعر يبدأ من 5999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل في تصريحات لموقع Verge اليوم على خططها لبدء شحن جهاز Mac Pro الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن جهاز الحاسب المكتبي Mac Pro خلال شهر يونيو الماضي، واليوم كشفت شركة ابل بشكل رسمي على أن الجهاز الذي صنع في سوق الولايات المتحدة ينطلق للمستخدمين الشهر المقبل.

ولقد كشف عن مستوى تسعير جهاز Mac Pro الذي ينطلق في النموذج الرئيسي بسعر 5999 دولار، على أن يضم هذا النموذج معالج إنتل Xeon ثماني الأنوية بسرعة 3.5GHz، مع كرت شاشة Radeon Pro 580X، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD.

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ومن المقرر أن تدعم ابل تخصيص تكوينات جهاز Mac Pro وفقاً لطلبات الشحن والحجز المسبق من المستخدمين، حيث يمكن أن تصل السعة التخزينية في أعلى النماذج إلى 8 تيرابايت في SSD على سبيل المثال، والذي يتميز بمستوى تسعير مرتفع بالتأكيد.

يذكر أن ابل ستبدأ أيضاً في شحن شاشة Pro Display XDR إلى جانب جهاز Mac Pro الشهر المقبل، والتي ستتوفر بنموذج رئيسي بسعر 4999 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 5999 دولار، كما يمكن إضافة حامل الشاشة بسعر 999 دولار.

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