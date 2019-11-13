تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق خوذة آبل للواقع المعزز حتى العام 2021 أو 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا منذ فترة طويلة أن شركة آبل تعمل على نظارات الواقع المعزز الخاصة بها. موعد إطلاق هذا الجهاز لا يزال يخضغ للنقاش، على الرغم من أننا سمعنا مؤخرًا بأن شركة آبل تخطط للقيام بذلك على الأرجح في العام 2020. وهذا وفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo والذي أثبت في الماضي أنه دقيق جدًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات آبل القادمة.

ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من الصحفي Mark Gurman الذي يعمل في وكالة الأنباء Bloomberg، والذي كان أيضًا دقيقًا فيما يخص الشائعات المتعلقة بشركة آبل، فمن الممكن أن تكون شركة آبل قد قررت ” تأجيل ” إطلاق نظارات الواقع المعزز الخاصة بها إلى العام 2021 أو 2022. وضعنا كلمة تأجيل في علامات الإقتباس لأنه لا أحد يعرف متى ستقوم آبل بإطلاق نظارات الواقع المعزز الخاصة بها حاليًا، لذلك على حد علمنا، قد تكون هذه التواريخ خاطئة.

ووفقا للتقرير، يقول Mark Gurman أن شركة آبل تعمل على خوذة هجينة من نوع ما تجمع بين الواقع الإفتراضي والواقع المعزز والتي يمكن أن يتم إطلاقها الآن في العام 2021 أو في العام 2022. كما واصل Mark Gurman في الإدعاء بأن شركة آبل قد تمتلك نظارات للواقع المعزز خفيفة الوزن يمكن أن يتم إطلاقها في العام 2023. بينما يتناقض التقرير على ما يبدو مع التقرير السابق، إلا أنه لا يُعارض فكرة أن آبل تعمل على مثل هذا المنتج.

Advertisements

من الواضح أن شركة آبل خططت أصلا لإطلاق خوذتها الأولى للواقع المعزز في العام 2020 وفقا لتقرير Ming-Chi Kuo، ولكنها قررت لاحقًا تأجيل ذلك. يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن في كلتا الحالتين، يبدو أننا قد لا نرى خوذة أو نظارات آبل للواقع المعزز في أي وقت قريب.