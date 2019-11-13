Realme تحدد موعد الإعلان عن الهاتف Realme 5S، وسيضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد متجر Flipkart الهندي يوم أمس أن الهاتف Realme 5S سيصل في المستقبل القريب. والآن، قامت الشركة بتثبيت صفحة رئيسية جديدة على موقعها الرسمي للترويج لقدوم الهاتف Realme 5S، وهي الصفحة التي تؤكد لنا أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 20 نوفمبر في الهند جنبًا إلى جنب مع الهاتف Realme X2 Pro.

الصفحة تعرض لنا أيضًا صورة للهاتف، وهي الصورة التي أكدت لنا أن Realme 5S سيمتاز بتصميم مماثل لتصميم الهاتف Realme 5 الذي تم الكشف عنه في شهر أغسطس الماضي، وهذا ما يعني بأنه سيضم بدوره أربع كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.

وبالنسبة للكاميرات الأربعة في الخلف، فقد تأكد أن الكاميرا الأساسية فيها ستمتاز بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من 12 ميغابكسل التي جاء بها الهاتف Realme 5 العادي. للآسف، ليست لدينا أي معلومات رسمية حول بقية الكاميرات، ولكن نحن نتوقع على الأرجح قدوم الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

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بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Realme 5S، فهي لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن تكون أفضل قليلاً من مواصفات الهاتف Realme 5 الحالي، فنحن نتوقع أن يضم شاشة بدقة FullHD، وتقنية شحن أسرع، وربما منفذ USB Type-C.

ستقوم شركة Realme على الأرجح بالكشف عن الهاتف Realme 5S للدخول في منافسة مباشرة مع الهاتف Redmi Note 8 الذي أطلقته شركة Xiaomi بالهند في الشهر الماضي.