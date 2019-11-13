شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. مارينر 9 أصبحت أول مركبة فضائية تصل لمدار المريخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان لدى ناسا العديد من الرحلات للمريخ قبل مارينر 9، والتى أظهرت تلك أن المريخ له سطح محفور، لذلك اعتقد بعض العلماء أن المريخ يشبه القمر تمامًا، ثم تم إعداد مركبة مارينر 9 لتكون صاحبة أول رحلة مدارية استكشافية.
ووصلت مارينر 9 إلى المريخ في وسط عاصفة ترابية، وشهدت بعض العقبات الشائكة من خلال الغيوم، وعندما استقر الغبار، أظهرت الصور المأخوذة من مارينر 9 أن هذه البنايات كانت قمم البراكين الضخمة، ومن بينها بركان أوليمبوس مونس، وهو الأطول في النظام الشمسي.
كما أن مركبة مارينر 9 رصدت أيضا وادي هائل يسمى فاليس ماريناريس، وهذا الوادي هو خمس مرات أطول من جراند كانيون في ولاية أريزونا، وعملت مارينر 9 لمدة سنة واحدة في المدار، وعندما نفد الغاز، انتهت منها ناسا.
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