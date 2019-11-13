شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعترف بمشكلة تشغيل الكاميرا سرا .. ويعمل على إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مؤخرا أحد مستخدمى تطبيق" فيس بوك" على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سراً كاميرا الهاتف أثناء تصفح شريط الأحداث، وقد اعترفت شركة فيس بوك بالمشكلة، وقالت إنها تعمل على توفير إصلاح إلى نسخة التطبيق على هواتف أيفون.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، قال بعض المستخدمين إنه عندما يشاهدون فيديو بملء الشاشة ثم يتراجعون عنه، فإن تصميم التطبيق سيتحول قليلاً إلى اليمين، وفي المساحة الموجودة على اليسار، يمكنك رؤية كاميرا الهاتف قد تم تنشيطها.

وقال فيس بوك أن الخطأ قد حدث عندما تم إصلاح مشكلة أخرى، والتى كانت تتعلق بتشغيل تطبيق فيس بوك بالوضع الأفقى، وذلك فى الإصدار 244، وقد دافع فيس بوك عن موقفه قائلا:"لم نشهد أي دليل على تحميل الصور أو الفيديو بسبب هذا الخطأ".

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وتؤثر هذه المشكلة على سمعة فيس بوك، والتى تأثرت خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالخصوصية والأمان، ويمكن أن يؤدي الخطأ الذي يعتري هذا إلى تقويض جهود الشركة لتحسين سمعتها.

بيان فيس بوك

"اكتشفنا مؤخرًا أن الإصدار 244 من تطبيق فيس بوك على iOS، سيتم تشغيله بشكل غير صحيح في الوضع الأفقي، وفي إصلاح هذه المشكلة الأسبوع الماضي في v246 (تم إطلاقه في 8 نوفمبر) قدمنا ​​عن غير قصد خللًا تسبب في انتقال التطبيق جزئيًا إلى شاشة الكاميرا المجاورة إلى "النيوز فيد" عندما يقوم المستخدمين بالضغط فوق الصور، ولم نر أي دليل على تحميل الصور أو مقاطع الفيديو بسبب هذا الخطأ، نحن نرسل الإصلاح لنسخة أيفون اليوم".