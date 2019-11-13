شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق بنجاح خمسة أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين خمسة أقمار صناعية مزودة بأجهزة استشعار عن بُعد إلى مدارها المحدد، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين.

وذكرت شركة "دى إف إتش" للأقمار الصناعية وأكاديمية شنجهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية –فى بيان– أن الأقمار الصناعية الخمسة تم إطلاقها الساعة 2:35 مساءً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-6".

وتُعد هذه الأقمار جزءًا من مشروع أقمار صناعية تجارية سوف تُستخدم بشكل أساسى للاستشعار عن بُعد.

