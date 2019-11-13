شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يلتقى دونالد ترامب فى جولة داخل مصانع أبل فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن يقوم كل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك بجولة فى منشآت الشركة فى تكساس، حيث يتم تصنيع منتجات أبل في الأسبوع القادم لعرض الشركات التي تحافظ على وظائف في أمريكا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن الرحلة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ستسلط الضوء على علاقة كوك القوية مع ترامب لأنه يسعى لمزيد من تخفيف القيود عن شركة أبل من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين، إذ تعد التعريفات جزءًا من حرب تجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادات العالم.

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من جهتها رفضت أبل التعليق على الأمر، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن المكتب ليس لديه أى مواعيد مجدولة فى هذا الوقت.

يذكر أنه فى سبتمبر قالت شركة أبل إنها ستصنع أجهزتها Mac Pro الجديدة فى أوستن، تكساس، حيث صنعت طرز سابقة فى منشأة هناك، وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة المنظمين التجاريين الأمريكيين على 10 طلبات من أصل 15 لإعفاءات جمركية مقدمة من شركة أبل وسط فترة تأجيل أوسع نطاقا على الرسوم المفروضة على أجزاء الكمبيوتر.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، طلبت أبل أيضًا من إدارة ترامب التنازل عن الرسوم الجمركية على ساعات أبل الصينية الصنع، ومكونات أيفون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، وفقًا للودائع مع الجهات التنظيمية التجارية.