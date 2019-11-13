تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo U20 في 22 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Vivo يوم 22 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo U20، الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية مع معالج Snapdragon 675.

تقدم شركة Vivo في 22 من نوفمبر إصدار جديد من سلسلة هواتف U، بعد أن أطلقت هاتفها السابق U10 خلال شهر سبتمبر، حيث يأتي الإصدار الجديد قريباً بعنوان Vivo U20.

ولقد أكدت Vivo من خلال الإعلان التشويقي على أن هاتف Vivo U20 سيضم رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 675، كما يضم الهاتف نتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية، ويتميز بألوان متدرجة في الجهة الخلفية مع مستشعر للبصمة.

Advertisements

ويعد هاتف Vivo U20 إصدار Vivo الثالث بمعالج Snapdragon 675، الذي دعم أيضاً كلاً من هواتف Vivo V15 Pro، وV17 Pro، من جانب أخر أكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أيضاً من المقرر أن تقدم الشركة نموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

كما تشير التوقعات أيضاً إلى أن هاتف Vivo U20 يضم شاشة LCD بجودة عرض Full HD بلس، لذا نترقب إنطلاق الهاتف رسمياً لنتعرف على مستوى تسعير هذا الإصدار وموعد إنطلاقه للأسواق.

المصدر

اعلان

