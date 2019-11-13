إنستاجرام تُطلق Instagram Reels للتنافس مع تطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - تميل التطبيقات إلى البروز بين الحين والآخر، ولوقت قصير، كان Snapchat أحد التطبيقات الأكثر شعبية. على الرغم من أنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، إلا أن هناك تطبيقًا جديدًا يتمتع بشعبية كبيرة يُدعى TikTok. في حالة إذا لم تسمع عنه من قبل، فإن TikTok عبارة عن تطبيق حيث يمكن للمستخدمين مزامنة الموسيقى والرقص مع الموسيقى المسجلة مسبقًا ومشاركة مقاطع الفيديو هذه عبر الإنترنت.

الآن، وجدت العديد من فيديوهات TikTok طريقها إلى شبكة إنستاجرام، ويبدو أن إنستاجرام قد قررت أنه ربما حان الوقت لإنشاء تطبيق مماثل خاص بها. أعلنت الشركة منذ ذلك الحين وبشكل رسمي عن إطلاق تطبيق جديد يُدعى Reels، وهو في جوهره يشبه إلى حد ما تطبيق TikTok.

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سيكون هناك فهرس للأغاني التي يمكن للمستخدمين الإختيار من بينها، أو بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين حتى إستعارة الصوت من فيديو شخص آخر لتحويله إلى ريمكس أو مزحة أو خرافة. أثنى مدير إدارة المنتجات في إنستاجرام، السيد Robby Stein، على التطبيقات مثل Musically و TikTok في مساعدتها على جعل هذا النوع من التطبيقات شائعًا، ولكنه يُصر على أن Instagram Reels مختلف.

ووفقا للسيد Robby Stein، فقد صرح بالقول : ” لا يوجد منتجان مماثلان تمامًا، وفي نهاية اليوم، يعد مشاركة الفيديوهات مع الأغاني فكرة عالمية إلى حد بعيد نعتقد أن الجميع قد يهتمون بإستخدامها. كان التركيز على كيفية جعل هذا التنسيق فريدًا بالنسبة لنا “. ومع ذلك، تطبيق Instagram Reels الجديد متاح حاليًا في البرازيل فقط، ولكننا نتوقع أن يشق طريقه في نهاية المطاف إلى المزيد من الأسواق.