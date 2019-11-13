Apple Watch Series 6 ستكون أفضل في مقاومة المياه، وستوفر أداءً أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo عن أحدث تنبؤاته، وهذه المرة تتمحور هذه التنبؤات حول الجيل التالي من الساعة الذكية Apple Watch. ويقول هذا المحلل أن Apple Watch Series 6 ستأتي مع المعالج Apple S6 الجديد والذي سيجلب معه أداء أفضل بالمقارنة مع المعالج Apple S5 الحالي. من الصعب التنبؤ بهذا، ولكن يقول المحلل الصيني المذكور آنفًا أيضًا أن Apple Watch Series 6 ستأتي مع هوائيات LCP، وهو ما يعني بأن الإتصالات الخلوية والواي فاي ستتحسن في الساعة الذكية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo أن ساعة آبل الجديدة ستوفر مقاومة أفضل للمياه مما يعني بأنه سيكون بإمكان مستخدميها المحتملين غمرها بعمق في المياه. تكهنت الشائعات السابقة أيضًا بأن ساعات Apple Watch القادمة ستستخدم شاشة MicroLED وستوفر ميزة تتبع النوم.

لا نزال بعيدين عن موعد إطلاق الساعة الذكية Apple Watch Series 6، فمن غير المتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى النصف الثاني من العام المقبل.