Huawei تمنح 286 مليون دولار كمكافآت للموظفين لمساعدتها خلال الحظر التجاري الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - كان 2019 بالتأكيد عامًا صعبًا بالنسبة لشركة Huawei بسبب الحظر التجاري الأمريكي، مما جعل من الصعب على الشركة توفير المكونات والبرمجيات المختلفة الضرورية لمنتجاتها. على الرغم من كل العقبات، تمكنت الشركة من المضي قدمًا ومواصلة نموها في القطاعات الرئيسية بما في ذلك قطاع الهواتف الذكية وقطاع الشبكات اللاسلكية.

وكعلامة امتنان لموظفيها الذين يعملون بجد، فإن Huawei مستعدة لمنح مكافآت تقدر بنحو ملياري يوان صيني ( 286 مليون دولار ) لأكثر من 190 آلف موظف في 170 دولة. وفقًا لمذكرة الشركة الداخلية التي تم تسريبها، فإن جميع موظفي Huawei النشطين الذين لديهم تصنيف أداء أعلى من C ولا توجد إنتهاكات أمنية سيحصلون على مكافأة مساوية لراتبهم الأساسي لشهر أكتوبر.

في الوقت الذي تشهد فيه أجهزة Huawei الجديدة توافرًا محدودًا على الصعيد العالمي، فإن أداءها في سوقها المحلي كان جيدًا بما فيه الكفاية لتعويض ذلك. في الآونة الأخيرة، شهدنا شحنات قوية لشركة Huawei في الربع الثالث من هذا العام، والتي أظهرت أن الشركة لا تزال تُعتبر ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية من حيث الشحنات بينما سجلت أيضًا نموًا سنويًا مرتفعًا قدره 28 في المئة تقريبًا.

للمضي قدماً، من المتوقع أن تبدأ وزارة التجارة الأمريكية أخيرًا بإصدار تراخيصها التجارية الخاصة للعديد من الشركات التقنية الأمريكية التي ترغب في استئناف علاقاتها التجارية مع شركة Huawei. من المؤكد أن هذه الخطوة ستكون خطوة مرحب بها من Huawei ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم منح الإذن للشركات التقنية الأمريكية الكبرى مثل Google من قبل الحكومة الأمريكية.