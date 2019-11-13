تكنولوجيا: جوجل تستعين بثلاث شركات للأمن السيبرانى لفحص تطبيقات أندرويد الجديدة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيستخدم "App Defense Alliance" الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يتضمن شركات الأمن Zimperium و ESET و Lookout، أدوات المسح الضوئي والكشف عن التهديدات لتقييم جميع التطبيقات الجديدة المقدمة إلى متجر جوجل قبل بدء تشغيلها.
وتأخذ شركة جوجل هذه الخطوة لتقليص حجم البرامج المخترقة للبرامج الضارة التي تتسلل إلى المتجر، بعد أن أقرت جوجل أن عدد التطبيقات التي يتم تحميلها كان كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن التعامل معه بمفرده.
وقال ديف كلايدرماتشر، نائب رئيس جوجل للأمن والخصوصية في أندرويد، "من ناحية البرامج الضارة، لم يكن لدينا وسيلة لتوسيع نطاق ما نريده".
وأضاف "يمكننا مشاركة المعلومات ودمج المحركات معًا على المستوى الرقمي، حتى نتمكن من الحصول على استجابة في الوقت الفعلي، وتوسيع مراجعة هذه التطبيقات، وتطبيق ذلك لجعل المستخدمين أكثر حماية."
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