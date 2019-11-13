شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "هواوى": بدأنا تطوير شبكات الجيل السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة (هواوى) الصينية ليانج هوا إن فريق البحث في الشركة بدأ استكشاف تقنية الجيل السادس، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطبيق شبكات الجيل الخامس.

وأضاف ليانغ هوا - في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء "يستمر كل جيل في مجال الاتصالات اللاسلكية لحوالي 10 سنوات، والجيل السادس هو الجيل القادم الذي لا يزال في أولى مراحل البحث ، وقد قمنا بتعيين فريق بحث يركز حالياً بالدرجة الأولى على الطيف الذي ستستخدمه تقنية الجيل السادس، والقضايا الفنية الأخرى التي يتعين معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ميزاتها الفريدة، والأهم من ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستوفرها هذه التقنية".

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وأشار إلى أنه لن تكون تقنية الجيل السادس متاحة على المستوى التجاري قبل 10 سنوات أخرى، وبالتالي لن تدخل حيز الاستخدام قبل عام 2030، لافتا إلى أن أبحاث تقنية الجيل الخامس بدأت فى عام 2009، ولكن الانتشار التجارى لها لم يبدأ إلا في عام 2019.



وتابع هوا "إن هواوي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها، ولدينا اثنان من المساهمين ، الأول هو (هواوي للاستثمار القابضة) وشركة (هواوي القابضة المحدودة)، والثانى هو السيد رن تشنجفي بصفته الشخصية".



واختتم "ليس لدينا أي خطط للاكتتاب العام وسنلتزم بنظام ملكية أسهم الشركة لموظفيها، نحن نتبع نموذجاً للقيادة الجماعية لإدارة شركتنا، ونركز على القيام باستثمارات استراتيجية مستمرة فى المجالات الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من النمو".

